Hàng trăm con cá chết nằm trải dài hàng trăm mét trên bãi biển khiến người dân địa phương không khỏi bất ngờ

Ngày 26/6, một lượng lớn cá chết xuất hiện trên bãi biển ở thành phố Hải Khẩu, tỉnh Hải Nam, Trung Quốc, trải dài hàng trăm mét. Sau khi lấy mẫu và điều tra bởi các cơ quan chức năng người ta xác định rằng nhiệt độ cao kéo dài gần đây đã dẫn đến sự bùng phát thủy triều đỏ do tảo Scrippsiella trochoidea.

Video 2 giờ 19 phút trước 2 giờ 19 phút trước Thúy Quỳnh | Theo Phụ nữ sức khỏe

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/hang-tram-con-ca-chet-nam-trai-dai-hang-tram-met-tren-bai-bien-khien-nguoi-dan-ia-phuong-khong-khoi-bat-ngo-763573.html