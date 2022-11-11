Lời khai của người đàn ông đánh bé trai 8 tuổi tím bầm khắp người ở Hải Phòng

Xã hội 11/11/2022 10:03

Liên quan vụ bé trai 8 tuổi ở Hải Phòng bị bạn trai của mẹ bạo hành, lực lượng chức năng đã vào cuộc và xác nhận, chính bạn trai của mẹ đã có hành vi đánh cháu bé.

Theo thông tin từ báo Sức khỏe và Đời sống, tại cơ quan công an quận Ngô Quyền, anh Nguyễn Sơn T, SN 1995 (trú tại phường Vạn Mỹ, quận Ngô Quyền) – bạn trai của mẹ cháu T.G.B đã thừa nhận đã đánh cháu bằng dây điện, gây nên những vết hằn chằng chịt trên cơ thể bé.

Theo lời khai anh Nguyễn Sơn T, cháu G.B mê điện tử nên thi thoảng lấy trộm tiền của mẹ. Ngày 7/11 thấy mất tiền, anh T. có hỏi cháu G.B nhưng cháu không nhận. Bực tức vì con chối quanh co nên anh T. lấy dây điện của phích nước gần đó, gập đôi và vụt vào đùi, mông của G.B với mục đích dạy bảo, răn đe. Về những vết hằn trên tay phải cháu G.B, anh T. lý giải do G.B lấy tay che mông khi bị đánh nên có những vết hằn trên.

Cũng theo anh T., giữa anh và mẹ G.B có nảy sinh tình cảm với nhau. Sau khi bố mẹ cháu G.B ly hôn, anh T. đã đón 2 mẹ con cháu về ở cùng mình tại nhà riêng ở phường Vạn Mỹ, quận Ngô Quyền, Hải Phòng. Mẹ của G.B không có việc làm, hàng ngày T. đi làm nuôi 2 mẹ con G.B. Tính cách cháu G.B rất nghịch, ương bướng lại hay lấy trộm tiền của mẹ. Tuy nhiên, T. chưa bao giờ ra tay đánh đòn cháu G.B.

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Cháu G.B mê điện tử nên thi thoảng lấy trộm tiền của mẹ nên anh T. đánh cháu bé vì mục đích răn đe - Ảnh: Báo Tuổi Trẻ

Sau khi sự việc xảy ra, anh T. cũng đã nhận thức hành động của mình không đúng, ảnh hưởng tới tinh thần, sức khỏe và tâm lý của cháu cũng như những người xung quanh. Bản thân anh cũng chịu nhiều áp lực từ dư luận về hành động sai trái của mình.

Phía cơ quan công an quận Ngô Quyền cho hay, Nguyễn Sơn T. là người lao động tự do, không có tiền án, tiền sự, có nhân thân tốt. Hiện tại, mẹ con cháu G.B đã rời Hải Phòng về quê tạm lánh để tránh ồn ào của dư luận về sự việc trên.

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Tay bé trai tím bầm sau khi bị đánh - Ảnh: Báo Sức khỏe và Đời sống

Trước đó, theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, giáo viên Trường tiểu học Dư Hàng Kênh, quận Lê Chân, phát hiện học sinh T.G.B (8 tuổi, học sinh lớp 2) của nhà trường ngồi học cử động khó khăn nên kiểm tra thì phát hiện trên cơ thể chi chít vết thương bầm tím.

Qua trao đổi, giáo viên được biết chiều tối 7/11, bé B. được cho là tự lấy tiền của mẹ để mua đồ chơi và mẹ bé than phiền về việc này với bạn trai là Nguyễn Sơn T. (trú tại phường Vạn Mỹ, quận Ngô Quyền). Người này sau đó đã đánh bé Trương Gia B. ngay tại nhà riêng của mình. Sau khi nhà trường và cơ quan chức năng phát hiện sự việc, mẹ bé B. đã xin nhà trường cho con tạm nghỉ học.

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