Qua truy xét, công an đã xác định nhóm đối tượng đánh 2 thanh niên ở phố đi bộ Nguyễn Huệ, quận 1.

Mới đây, một đoạn clip dài gần 3 phút lan truyền trên mạng ghi lại cảnh 2 thanh niên bị nhóm thanh niên khác đánh tới tấp ở phố đi bộ Nguyễn Huệ. Trong đoạn clip cũng thể hiện, nhóm đối tượng còn tấn công một cô gái dùng điện thoại quay lại sự việc.

Ngay sau khi đoạn clip được lan truyền, theo thông tin báo Sài Gòn giải phóng, tối 10/11, Công an quận 1 (TPHCM) cho biết, đơn vị đang tạm giữ Lương Thế Vinh (sinh năm 1994, ngụ quận 3), Vũ Đức Hậu (sinh năm 1996, ngụ tỉnh Long An), Phạm Văn Tài (sinh năm 2004), Hà Quan Sang (sinh năm 1995), Châu Long Hưng (sinh năm 2008), L.Q.B. (sinh năm 2007), Dương Vũ Hòa (sinh năm 2004, cùng ngụ quận 4) vì liên quan đến vụ đánh 2 thanh niên ở phố đi bộ Nguyễn Huệ, quận 1.

Đoạn clip gây bức xúc dư luận - Ảnh: Cắt từ clip

Theo thông tin từ báo Tuổi trẻ, cùng ngày, công an xác định và làm việc với hai nạn nhân là Hà Vũ Đăng Khoa (21 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh) và Nguyễn Minh Hải (25 tuổi, ngụ quận 12). Hậu quả của vụ việc khiến Hải bị thương ở chân, chảy máu phải khâu hai mũi, bầm tím mắt phải, gãy 1/2 răng cửa trên. Còn Khoa bị gãy xương mũi, bầm mắt trái.

Nguyên nhân vụ việc bước đầu được xác định như sau:

Khoảng 22h ngày 7/11, Khoa và Hải chơi ván trượt tại phố đi bộ Nguyễn Huệ thì Hải trượt ván va vào người Vũ Đức Hậu (bán cá viên chiên) đang chơi xe điện nên đôi bên cãi vã rồi lao vào đánh nhau và được mọi người can ngăn. Khi Hải ra ghế ngồi nghỉ thì Hậu tiếp tục đến "nói chuyện" rồi lại xô xát.

Thấy vậy, nhóm người bán hàng rong khu vực này gồm Vinh, Tài, Sang, Hòa, H., B. cùng lao đến đánh hội đồng Hải. Thấy bạn bị đánh, Khoa vào can ngăn thì cũng bị nhóm Hậu đánh. Không chỉ đánh bằng tay, Tài còn dùng ván trượt của Khoa đánh vào người Hải. Cùng lúc những người còn lại cũng liên tục đánh đấm, giẫm đạp mặc cho một số người dân lớn tiếng can ngăn.

Hiện, Công an quận 1 đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định pháp luật.

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