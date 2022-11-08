Gặp vợ cũ ở siêu thị, trong quá trình nói chuyện phát sinh mâu thuẫn, Thắng đã đánh đập rồi giật chiếc điện thoại của chị H., ép chị lên ô tô; đưa về một nhà nghỉ và giam giữ trái phép tại đây.

Theo thông tin từ báo Phụ nữ Việt Nam, ngày 7/11, theo nguồn tin của PV Báo PNVN cho biết, Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự "Bắt, giữ người trái pháp luật" xảy ra ngày 6/9/2022, tại phường Xuân Tảo, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội.

Trước đó, ngày 7/9, Công an phường Xuân Tảo nhận đơn tố giác của chị Trịnh Thị H.H. (31 tuổi, quê Thanh Hóa) về việc bị Thắng (chồng cũ) đánh, bắt giữ và cướp tài sản.

Theo trình báo của chị H., tối 6/9, chị đang đứng ở siêu thị trong khu Ngoại giao đoàn (phường Xuân Tảo) thì Thắng tìm đến nói chuyện rồi nảy sinh mâu thuẫn. Sau đó, chị H. bị Thắng đánh bằng tay và giật chiếc điện thoại di động. Nạn nhân tố cáo bị chồng cũ ép lên ô tô và tiếp tục bị đánh đập. Sau đó, nghi phạm đưa vợ cũ đến một nhà nghỉ ở tỉnh Hòa Bình.

Chị H. bị chồng cũ hành hung gần 1 ngày - Ảnh: Đời sống và Pháp luật

Theo thông tin từ báo Đại đoàn kết, đến chiều ngày 7/9, đối tượng đưa chị H. đến Bệnh viện Đại học Y, mở điện thoại của chị H. thấy có tin nhắn của một nam giới nên lại kéo chị H. lên xe và đánh đập tiếp. Khi được đưa về bãi đất trống gần siêu thị nơi làm việc, lợi dụng sơ hở, chị H. đã mở cửa xe bỏ chạy và đến cơ quan công an trình báo.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Đội Cảnh sát Hình sự Công an quận Bắc Từ Liêm đã phối hợp với Công an phường Xuân Tảo khẩn trương điều tra, làm rõ vụ việc.

Ngày 15/9, Nguyễn Ngọc Thắng đã đến cơ quan Công an làm việc và khai báo hành vi phạm tội của mình.

Được biết Thắng và chị H. đã li dị được 1 tháng.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục xác minh, làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.

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