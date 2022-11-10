Toàn thân cháu B., 8 tuổi chi chít vết roi, chỗ tứa máu, chỗ tím bầm. Cháu B. đang sinh sống với mẹ ruột và bố dượng.

Theo thông tin từ báo Dân Việt, ngày 9/11, lãnh đạo UBND phường Dư Hàng Kênh, quận Lê Chân, TP Hải Phòng cho biết, địa phương đã gửi báo cáo lên Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội quận về trường hợp 1 học sinh lớp 2 bị bạo hành ngoài nhà trường.

Bé trai 8 tuổi bị bạo hành với nhiều vết thương trên người. Ảnh: Đại Đoàn Kết

Cụ thể, sáng 8/11, Ban giám hiệu Trường Tiểu học Dư Hàng Kênh nhận được thông tin từ giáo viên chủ nhiệm việc cháu Trương Gia B., sinh ngày 29/09/2014 là học sinh lớp 2A5 có nhiều vết thương trên người, tay và vùng mặt.

Thông tin từ VietNamNet cho biết thêm, qua xác minh ban đầu, cháu B. đang sinh sống với mẹ và người tình của mẹ tại phường Vạn Mỹ, quận Ngô Quyền. Theo lời B. kể, những vết thương trên người cháu là do “bố dượng” là Nguyễn Sơn T., đánh vào chiều tối 7/11 tại nhà riêng.

Mẹ cháu B. không ở với bố của B mà sinh sống như vợ chồng với ông T. Người phụ nữ này không có nghề nghiệp ổn định. Ông T. là lao động tự do.

Cũng theo vị lãnh đạo phường, địa phương đã tiếp nhận đầy đủ hình ảnh và thông tin. Đây là vụ bảo hành trẻ quá dã man. Những vết roi đánh kéo dài trên tay, chân của cháu. Vùng mặt của bé tím bầm, phù nề. "Nhìn những vết thương trên cơ thể bé mà ai cũng xót xa, phẫn nộ", lãnh đạo phường Dư Hàng Kênh cho biết.

Khắp cơ thể của cháu B. là những vết đánh của bố dượng. Ảnh: Dân Việt

Theo lãnh đạo trường tiểu học Dư Hàng Kênh, ở trường cháu B. là học sinh hiếu động. Hôm 8/11, mẹ cháu đã xin cho con nghỉ học để về quê.

Diễn biến MỚI nhất vụ bé gái 8 tuổi ở TP.HCM bị bạo hành đến chết VKS vẫn truy tố Nguyễn Võ Quỳnh Trang về tội giết người và hành hạ người khác, Nguyễn Kim Trung Thái (cha cháu bé) tội hành hạ người khác và che giấu tội phạm.

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