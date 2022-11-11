"Gia đình tôi đã rất khổ tâm rồi, hy vọng rằng con gái tôi còn sống là rất mong manh. Chúng tôi chỉ mong sớm tìm được con" - ông T. tâm sự.

Mới đây, ngày 10/11, mạng xã hội lan truyền bài đăng có nội dung liên quan đến vụ cô gái Lương Hải Như (23 tuổi, quê Chương Mỹ, Hà Nội) mất tích bí ẩn nhiều tháng nay. Cụ thể, theo người đăng tải bài viết cho biết, gia đình Hải Như được cơ quan chức năng thông báo về việc phát hiện một thi thể ở sông Tô Lịch, có nhận dạng giống 80% cô gái 23 tuổi này. Bài đăng cũng cho biết hiện cơ quan điều tra đã lấy ADN của gia đình Hải Như để xác nhận danh tính của thi thể. Liên quan đến sự việc trên, trao đổi với báo Dân trí, ông T. (bố Hải Như) xác nhận đầu tháng 10, gia đình được một cán bộ Công an TP. Hà Nội liên hệ, thông báo có một thi thể ở sông Tô Lịch (đoạn gần cầu Cót) và đề nghị người nhà cô gái cung cấp ADN để đối chiếu, xác minh danh tính tử thi.

Tuy nhiên, theo ông T., đến nay, gia đình vẫn chưa nhận được kết quả giám định từ phía cơ quan điều tra. Vì vậy, thông tin cho rằng thi thể trên có nhận dạng giống đến 80% Hải Như là không chính xác. Ông T. cho rằng thông tin này đã lan truyền trên mạng xã hội từ lâu, tuy nhiên, gia đình ông cũng chưa từng được nhận dạng thi thể ở sông Tô Lịch nêu trên. Chia sẻ thêm, ông T. mong muốn các cơ quan chức năng cần vào cuộc mạnh mẽ hơn, sát sao hơn trong vụ việc của Hải Như.

"Gia đình tôi đã rất khổ tâm rồi, hy vọng rằng con gái tôi còn sống là rất mong manh. Chúng tôi chỉ mong sớm tìm được con" - ông T. tâm sự. Tìm kiếm nạn nhân quanh khu vực nghi bị mất tích - Ảnh: Vietnamnet Theo thông tin từ Vietnamnet, trước đó, ngày 27/7, Công an TP. Hà Nội quyết định truy tìm người mất tích có dấu hiệu liên quan đến tội phạm. Người được truy tìm là Lương Hải Như (SN 1999). Theo chị Quỳnh Như (chị gái nạn nhân), em gái rời khỏi phòng trọ ở phố Thái Thịnh, quận Đống Đa vào lúc 20h ngày 14/7. Đến khoảng 21h cùng ngày, gia đình không liên lạc được với Hải Như. Lần theo định vị điện thoại, Quỳnh Như phát hiện điểm bất thường khi thấy vị trí của em gái thay đổi từ địa điểm xã Tiên Phương, huyện Chương Mỹ sang cầu Cù Sơn. Đến ngày 26/7, người nhà Hải Như nhận được điện thoại báo xe máy và điện thoại của cô đang nằm tại bãi gửi xe ở phố Tú Mỡ, quận Cầu Giấy. Trưa 2/8, gia đình tiếp tục phát hiện một chiếc dép của Hải Như ở khu vực cầu Cù Sơn. Sau đó vài ngày, túi xách và một số vật dụng cá nhân của cô gái 23 tuổi lần lượt được tìm thấy ở mép bờ sông cầu Tân Phú, huyện Quốc Oai - cách nơi tìm thấy chiếc dép khoảng 500-600m.

Gia đình Lương Hải Như nói gì về thông tin mới liên quan đến con gái mất tích 4 tháng qua? Lương Hải Như (23 tuổi, Hà Nội) vẫn biệt vô âm tín suốt 4 tháng qua. Gia đình của cô gái trẻ không ngừng tìm kiếm tin con.

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