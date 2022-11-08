Đến nay, đã vào độ tuổi U60, người phụ nữ mới được trở về Việt Nam và tìm kiếm người thân.

Theo thông tin từ Báo Phụ Nữ Việt Nam, người phụ nữ nghi bị bán sang Trung Quốc từ 25 năm trước, hiện đã có người thân ở Quảng Bình nhận là em gái. Tuy nhiên, người con trai sinh năm 1994 đi cùng bà hiện vẫn chưa có thông tin gì. Người phụ nữ bị thất lạc ban đầu cung cấp thông tin ở Nghệ An nhưng thực chất không phải, “hiện đã có một người đàn ông ở TP Đồng Hới (tỉnh Quảng Bình) nhận em gái và liên hệ với Trung tâm công tác xã hội Nghệ An để làm các thủ tục nhận lại người thân." - Ông Vũ Lê Hùng - Chủ tịch UBND xã Quỳnh Vinh (thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An) cho biết.

Trao đổi thêm với PNVN, ông Lê Xuân Hòa (SN 1966, trú Tổ dân phố 4, Phú Vinh, phường Bắc Nghĩa, TP Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình, anh trai của bà Thủy) cho biết, sau khi đọc báo và xem trên mạng xã hội, chúng tôi mới biết được đó là em gái Lê Thị Thủy (SN 1967) đã thất lạc nhiều năm nay. Người phụ nữ mất tích hơn 25 năm. Ảnh: Phụ Nữ Việt Nam Theo thông tin trong Chứng minh thư Nhân dân mà gia đình cung cấp, bà Lê Thị Thủy (SN 1967, nguyên quán: xã Tân Thủy, huyện Lệ Thủy, Quảng Bình). Nơi thường trú: Nghĩa Ninh, Đồng Hới, Quảng Bình (sau khi chia tách nay là phường Bắc Nghĩa, TP Đồng Hới).

Được biết, vào thời điểm bà Thủy mất tích còn có người con trai của bà Thủy sinh năm 1994 cùng đi, nhưng vẫn chưa có thông tin gì của người con trai bà Thuỷ. Theo thông tin từ Báo Người Lao Động trước đó, ngày 5-11, Trung tâm Công tác xã hội tỉnh Nghệ An cho biết đơn vị vừa nhận được đề nghị tiếp nhận người từ Đồn cửa khẩu Lý Vạn, tỉnh Cao Bằng về một trường hợp nghi bị bán sang Trung Quốc. Theo thông tin ban đầu, người phụ nữ khai tên là Lê Thị Thủy (56 tuổi, ngụ xã Quỳnh Vinh, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An). Bà Thủy nói bà bị bán sang Trung Quốc từ năm 1997. Bà Thủy có bố tên Châu, mẹ tên Hiêu, các chị gái tên Hồng, Hường, Hoa, anh trai tên Hòa. Thời điểm được cán bộ cửa khẩu tiếp nhận, người phụ nữ này trong trạng thái tinh thần không minh mẫn. Trước đó, một người phụ nữ 67 tuổi nghi bị bán sang Trung Quốc cũng được địa phương này tiếp nhận và hỗ trợ tìm người thân. Sau khi có thông tin sơ bộ từ lời khai của bà Thủy, cán bộ Đồn cửa khẩu Lý Vạn đã hỗ trợ tiền và đưa bà Thủy ra bến xe, bắt xe chở về Trung tâm Công tác xã hội tỉnh Nghệ An và phát thông báo tới các địa phương và trên các phương tiện thông tin đại chúng để tìm thân nhân cho người phụ nữ này.

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https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/da-tim-thay-nhan-than-cho-nguoi-phu-nu-mat-tich-hon-25-nam-nghi-bi-ban-sang-trung-quoc-522275.html