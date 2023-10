Theo thông tin từ Báo Phụ Nữ Việt Nam, người phụ nữ nghi bị bán sang Trung Quốc từ 25 năm trước, hiện đã có người thân ở Quảng Bình nhận là em gái. Tuy nhiên, người con trai sinh năm 1994 đi cùng bà hiện vẫn chưa có thông tin gì.

Người phụ nữ bị thất lạc ban đầu cung cấp thông tin ở Nghệ An nhưng thực chất không phải, “hiện đã có một người đàn ông ở TP Đồng Hới (tỉnh Quảng Bình) nhận em gái và liên hệ với Trung tâm công tác xã hội Nghệ An để làm các thủ tục nhận lại người thân." - Ông Vũ Lê Hùng - Chủ tịch UBND xã Quỳnh Vinh (thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An) cho biết.