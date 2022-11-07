Hiện trường đám cháy lớn thiêu rụi kho hàng hàng chục tỷ đồng tại Sơn La: 80 cán bộ chiến sĩ nỗ lực khống chế ngọn lửa

Xã hội 07/11/2022 10:41

Đám cháy được phát hiện trong đêm, lúc này, người dân tá hỏa báo cho lực lượng công an để thực hiện dập tắt đám cháy.

Theo thông tin từ Báo Sức khỏe và đời sống, tại hiện trường, nhà kho của cơ sở kinh doanh có cột khói bốc cao ngùn ngụt, từ xa có thể thấy ngọn lửa bốc cháy dữ dội.

Tại hiện trường, nhiều người dân vây quanh hi vọng ngọn lửa bên trong có thể dập tắt.

Hiện trường đám cháy lớn thiêu rụi kho hàng hàng chục tỷ đồng tại Sơn La: 80 cán bộ chiến sĩ nỗ lực khống chế ngọn lửa - Ảnh 1
 

 

Hiện trường đám cháy lớn thiêu rụi kho hàng hàng chục tỷ đồng tại Sơn La: 80 cán bộ chiến sĩ nỗ lực khống chế ngọn lửa - Ảnh 2
 

 

Hiện trường đám cháy lớn thiêu rụi kho hàng hàng chục tỷ đồng tại Sơn La: 80 cán bộ chiến sĩ nỗ lực khống chế ngọn lửa - Ảnh 3
Đám cháy bốc lên dữ dội tại Sơn La. Ảnh: Sức khỏe và đời sống

Ngay khi nhận được thông tin, Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tỉnh Sơn La đã huy động 80 cán bộ chiến sĩ, 6 xe chữa cháy chuyên dụng, xe chứa nước để chữa cháy của Phòng và Công an huyện Mai Sơn kết hợp với các lực lượng dân quân, bộ đội khống chế ngọn lửa, không để đám cháy lan ra các hộ dân xung quanh.

Hiện trường đám cháy lớn thiêu rụi kho hàng hàng chục tỷ đồng tại Sơn La: 80 cán bộ chiến sĩ nỗ lực khống chế ngọn lửa - Ảnh 4

 

Hiện trường đám cháy lớn thiêu rụi kho hàng hàng chục tỷ đồng tại Sơn La: 80 cán bộ chiến sĩ nỗ lực khống chế ngọn lửa - Ảnh 5

 

Hiện trường đám cháy lớn thiêu rụi kho hàng hàng chục tỷ đồng tại Sơn La: 80 cán bộ chiến sĩ nỗ lực khống chế ngọn lửa - Ảnh 6

 

Hiện trường đám cháy lớn thiêu rụi kho hàng hàng chục tỷ đồng tại Sơn La: 80 cán bộ chiến sĩ nỗ lực khống chế ngọn lửa - Ảnh 7
Đám cháy được dập tắt vào rạng sáng 7/11. Ảnh: Lao Động

Do đám cháy lớn cộng với vật liệu trong nhà kho đều là những vật liệu dễ bắt lửa nên không thể dập tắt được ngọn lửa. Đến khoảng 0 giờ ngày 7/11, đám cháy mới được các lực lượng phòng cháy, chữa cháy khống chế.

Rất may tại thời điểm xảy ra cháy, các lực lượng đã kịp thời di chuyển người ra khỏi khu vực có cháy nên không có người bị thương, thiệt hại ban đầu ước tính lên đến hàng chục tỷ đồng.

Theo thông tin từ Báo Lao Động, được biết đây là kho chứa hàng có số lượng lớn, gồm ống nhựa, đồ điện, nước, vật liệu xây dựng. Rất may không có người bị thương, ước tính thiệt hại hàng chục tỷ đồng.

Hiện công an đang điều tra, xác minh nguyên nhân vụ cháy.

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