Khoảnh khắc người thân nhận lại người chị, người cháu mình mừng vui vô kể. Cả gia đình đoàn tụ trong những giọt nước mắt rơi, phần vì thương số phận hẩm hiu của người chị, mất liên lạc từ năm 16 tuổi, gần 40 năm lưu lạc không có bất cứ thông tin gì, phần vì trước đó, gia đình nghĩ đến những điều không may mắn đã xảy ra với người phụ nữ nhỏ bé trong thời điểm trên.

Đến khi bán lần 2, bà sinh được 4 người con gồm 3 người con trai và 1 người con gái, trong đó con đầu năm nay 23 tuổi. Tuy nhiên, chồng bà cũng mất khi ông đang trên đường gánh thức ăn cho heo.

Chia sẻ trên Báo Tuổi Trẻ, bà Trần Thị Lô đã hai lần bị bán sang Trung Quốc. Cuộc sống của bà vừa tủi khổ, vừa mất tự do rất nhiều. Lần đầu bà bị bán cho một người để họ chăm sóc người thân một thời gian ngắn. Sau đó bà tiếp tục bị bán cho một người đàn ông lớn tuổi ở Hải Nam, Trung Quốc.

Gia đình đoàn tụ với bà Lô. Ảnh: Phụ Nữ Việt Nam

"Sống chung với gia đình chồng thời gian dài, mẹ chồng rất khắt khe. Ba năm đầu bị bán về làm vợ, chị không sinh con được nên người mẹ chồng bảo đuổi đi để cưới vợ khác. Nhưng vì được người chồng thương nên vẫn để chị ở lại. Sau đó hai vợ chồng chị chạy chữa thuốc thang mới sinh được con" - ông Trần Xuân Tượng (42 tuổi, thôn Hồng Thịnh, xã Thịnh Lộc, huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh) cho hay.

Bà Lô (giữa) được người thân đón về đoàn tụ sau 30 năm lưu lạc. Ảnh: Phụ Nữ Việt Nam

Ngoài ra, việc không có giấy tờ tùy thân nên cuộc sống của bà chỉ quanh quẩn trong không gian nhỏ trong làng. Suốt 26 năm ở Trung Quốc, bà chỉ được đi chợ một lần. Thậm chí bà Lô không biết cụ thể nơi mình đang sống.

Biết tin bà Lô trở về, hàng xóm láng giềng đến động viên và chia vui cùng gia đình. Khi về đến nơi, bà Lô liên tục khóc đòi trở lại Trung Quốc vì thương nhớ các con còn ở lại bên đó.

Hiện tâm nguyện của bà là sống ở Việt Nam thời gian ngắn rồi trở lại Trung Quốc sống với con. Gia đình hiện cũng đang giúp bà lo phần giấy tờ để bà có thể tự do hơn.

Nhờ có mạng xã hội mà gia đình đã phát hiện ra thông tin về bà L. Ảnh: Thể Thao Văn Hóa

Trước đó, theo thông tin từ Báo Lao Động cho hay, bà Nguyễn Thị Lô (55 tuổi, quê ở Nghệ Tĩnh), bị đưa sang Trung Quốc, lưu lạc xứ người suốt 39 năm và đã có 4 đứa con tại nước ngoài. Giám đốc Trung tâm Công tác xã hội tỉnh Nghệ An cho biết, tại Trung tâm đang tiếp nhận và chăm sóc bà. Đồng thời, phát thông tin để tìm người thân cho bà Lô. “Do tuổi cao, lưu lạc, nhớ gia đình, bà Lô khóc suốt” – ông Lê Trung Thực cho hay.

Thông tin sau đó, vào tối 2-11, một người cháu của ông Tượng lướt Facebook bất ngờ thấy xuất hiện hình ảnh của bà Lô kèm theo thông tin tìm người thân cho bà. Nhận được tin báo, ông Tượng nhanh chóng nhận ra người chị ruột của mình. Sau đó, gia đình đã liên hệ để đón bà về. Thời điểm trên, cả nhà vui mừng, trằn trọc suốt đêm không ngủ được.