Sau 39 năm lưu lạc ở Trung Quốc, người phụ nữ trở về đã tìm được thân nhân

Theo thông tin từ Báo Dân Trí, ông Lê Trung Thực - Giám đốc Trung tâm công tác xã hội tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị đã đăng tải thông tin tìm kiếm người nhà bà Nguyễn Thị Lô, 55 tuổi.

Trước đó, Trung tâm tiếp nhận bà Lô từ chính quyền địa phương. Theo thông tin ban đầu, năm 16 tuổi, bà Lô bị kẻ xấu lừa bán sang Trung Quốc. Tại đây, bà trở thành vợ của một người đàn ông bản địa và sinh được 4 người con. Chồng bà Lô đã qua đời. Khi bị trục xuất bà không có bất cứ giấy tờ tùy thân cũng như cắt đứt hoàn toàn liên lạc với người thân.

Trung tâm công tác xã hội tỉnh Nghệ An đang tìm thân nhân cho bà Nguyễn Thị L. Ảnh: Dân Trí

Ngoài ra, bà Lô không nhớ được địa chỉ cư trú trước lúc bị bán, bà nói tiếng Việt lơ lớ, khó diễn đạt được thông tin cụ thể.

Sau khi được thăm hỏi và liệt kê, bà Lô nhớ mẹ của bà tên Tiên, gia đình có 10 người con, trong đó 5 người anh trai tên là Thành, Công, Tông, Tị, Tứng, một người chị gái tên Huê và 3 người em gái tên Lục, Tường, Tưởng.

Theo thộng tin từ Báo Pháp Luật Thành Phố Hồ Chí Minh, vào chiều nay 3-11, người thân của bà Lô ở ở xã Thịnh Lộc (huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh) đã nhận ra bà Lô và đến Trung tâm Công tác xã hội tỉnh Nghệ An đưa bà trở về quê nhà.

Ông Thực cho biết thêm: “trung tâm phối hợp với chính quyền huyện Lộc Hà xác minh cụ thể để bà Lô sớm đoàn tụ với gia đình", nhân viên của Trung tâm đã nỗ lực hết mình để xác minh hình ảnh và thông tin bà Lô khi đưa lên mạng xã hội. Người thân nhận ra và đón bà trở về trong niềm vui của nhiều người.

Lời kháng cáo của ông Lê Tùng Vân bị bác bỏ, viện kiểm sát đề nghị tuyên y án, giữ nguyên tội danh sơ thẩm Không có mặt tại tòa, ông Lê Tùng Vân vẫn đề nghị xin kháng cáo. Đại diện VKS đề nghị HĐXX không chấp nhận kháng cáo của các bị cáo, đề nghị tòa cấp phúc thẩm phạt y án sơ thẩm.

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