Bên trong căn nhà người phụ nữ mua bán 24 trẻ sơ sinh cùng ‘dịch vụ nuôi đẻ’: nhiều sản phụ đang chờ ngày sinh

Xã hội 03/11/2022 13:49

Đối tượng Chu Thị Cúc Phương (SN 1982, quê Khánh Hòa) bị công an ập đến bất ngờ, khám xét bên trong nơi ở của đối tượng.

Theo thông tin từ Báo VietNamNet, khi khám xét nơi ở của tại tỉnh Đắk Nông, cơ quan chức năng phát hiện Phương đang nuôi 4 thai phụ chờ sinh tại nhà người phụ nữ này. Các sản phụ nói trên hầu hết đều đang chờ tới ngày sinh, trú tại nơi ở của đối tượng Chu Thị Cúc Phương ngụ xã Nam Bình, huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông.

Hình thức mua bán trẻ em sau khi vừa lọt lòng nói trên còn gắn mác ‘dịch vụ nuôi đẻ’. Làm việc với cơ quan công an, đối tượng này khai nhận nuôi các thai phụ ở nhà chờ ngày sinh con. các thai phụ đều không muốn nuôi con, hoàn cảnh khó khăn, lầm lỡ... Sau khi con vừa lọt lòng, Phương sẽ mang đi bán bất chấp mục đích là gì.

Bên trong căn nhà người phụ nữ mua bán 24 trẻ sơ sinh cùng ‘dịch vụ nuôi đẻ’: nhiều sản phụ đang chờ ngày sinh - Ảnh 1
Triệt phá đường dây mua bán trẻ em 'khủng'. Ảnh: VietNamNet

Làm việc với cơ quan công an, Phương khai nhận đã thực hiện trót lọt 24 vụ mua bán trẻ sơ sinh. Hình thức mua bán trẻ sơ sinh được cho là khá mới, cách hoạt động cũng không giống như những vụ án trước đây. Ngoài ra, công an cũng cho hay, Chu Thị Cúc Phương nằm trong đường dây mua bán trẻ sơ sinh và làm giả giấy tờ “khủng”, người bán và người mua đều giấu thông tin gây khó khăn cho điều tra.

Bên trong căn nhà người phụ nữ mua bán 24 trẻ sơ sinh cùng ‘dịch vụ nuôi đẻ’: nhiều sản phụ đang chờ ngày sinh - Ảnh 2

 

Bên trong căn nhà người phụ nữ mua bán 24 trẻ sơ sinh cùng ‘dịch vụ nuôi đẻ’: nhiều sản phụ đang chờ ngày sinh - Ảnh 3
Những đứa trẻ bị bán ngay khi vừa lọt lòng. Ảnh: Dân Việt

Theo thông tin từ Báo Dân Việt điều tra trước đó cho hay, các trinh sát phát hiện người phụ nữ thường xuyên tiếp cận những nhân viên, y tá, điều dưỡng bệnh viện phụ sản. Mục đích tiếp cận để lấy thông tin và chủ động tìm những phụ nữ đang mang thai đến khám hoặc những người phụ nữ mới sinh con tại bệnh viện nhưng không muốn nuôi con do hoàn cảnh khó khăn, lầm lỡ, hoặc lý do khác.

Bên trong căn nhà người phụ nữ mua bán 24 trẻ sơ sinh cùng ‘dịch vụ nuôi đẻ’: nhiều sản phụ đang chờ ngày sinh - Ảnh 4

Đối tượng tiếp cận những nhân viên, y tá, điều dưỡng bệnh viện phụ sản. Ảnh: Dân Việt

Sau đó người này đặt vấn đề xin nuôi hoặc mua lại những bé mới sinh hoặc chuẩn bị sinh, hứa sẽ bồi dưỡng cho mẹ bé một khoản tiền nhất định. Rồi sau đó sẽ lên mạng rao bán lại trẻ sơ sinh cho người có nhu cầu nhận con nuôi. Đáng nói, người này còn từng bán chính cả con ruột của mình sau khi bé vừa chào đời.

Qua xác minh của cơ quan Công an, một đứa trẻ sơ sinh được bán với giá 15 triệu đồng và tiền viện phí. Sau đó, những đối tượng này bán sang tay kiếm lời với giá từ 35-60 triệu đồng/bé và hồ sơ giả (giấy chứng nhân, giấy xác nhận ADN, giấy khai sinh...) với giá 30-40 triệu đồng/bộ nếu người mua có nhu cầu. Đa phần những người hiếm muộn hoặc có lý do khác sẽ mua những trẻ em này.

Sau khi triệt phá đường dây, các đối tượng môi giới mua bán trẻ sơ sinh bị khởi tố gồm: Nguyễn Thị Ngọc Như (SN 1993, ngụ TP.HCM), Nguyễn Thị Mai (SN 1997, quê Tiền Giang), Chu Thị Cúc Phương (SN 1982, quê Khánh Hòa), Nguyễn Thị Thùy Dương (SN 2001, quê Bạc Liêu).

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Từ khóa:   mua bán trẻ sơ sinh Đắk Nông đường dây mua bán trẻ

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