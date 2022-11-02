Phụ huynh vác dao dọa chém bất ngờ: Hiệu trưởng quỳ gối xin lỗi, áp lực nhà giáo

Xã hội 02/11/2022 11:06

Trước tình hình việc phụ huynh bất ngờ vác dao dọa chém, lăng mạ nhiều giáo viên, hiệu trưởng nhà trường buộc phải làm theo yêu cầu người này.

Sau sự việc trên, ông Phan Đình Thống, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Sơn Lâm (Hương Sơn, Hà Tĩnh) cảm thấy vô cùng xấu hổ và nhục nhã vì nhiều nguyên nhân dẫn đến việc nhà trường bị hiểu lầm, phụ huynh vác dao dọa chém.

Thông tin cụ thể hơn từ VietNamNet, sau tiết chào cờ sáng thứ hai (31/10), nhà trường phát loa thông báo gọi tên những em chưa tham gia Bảo hiểm Y tế, đã gửi giấy mời cho phụ huynh trước đó một tuần nhưng phụ huynh không đến, yêu cầu những em này lên trước sảnh để nhà trường gặp. Tại cuộc gặp gỡ có hiệu trưởng, giáo viên chủ nhiệm và nhân viên trong trường.

Phụ huynh vác dao dọa chém bất ngờ: Hiệu trưởng quỳ gối xin lỗi, áp lực nhà giáo - Ảnh 1
Trường Tiểu học Sơn Lâm. Ảnh: VietNamNet

"Nhà trường trao đổi với học sinh, nói các em về nói với cha mẹ phải tham gia bảo hiểm, đồng thời hỏi vì sao không thấy cha mẹ phản hồi gì với nhà trường. Sau đó, chúng tôi cho các em về lớp học. Đến chiều hôm đó thì xảy ra sự việc một phụ huynh có 2 con đang học tại trường (lớp 1 và lớp 5) cầm dao xông vào trường" - vị hiệu trưởng lên tiếng.

Cũng theo thầy Thống, thầy đã biết lỗi và rút kinh nghiệm về hành xử khi đã phát loa gọi tên các em trước trường. Nhưng dù vậy, nhà trường cảm thấy áp lực khi thu bảo hiểm chưa đủ chỉ tiêu.

"Bảo hiểm Y tế bắt buộc, thực tế là bên bảo hiểm phải thu nhưng có văn bản của Bảo hiểm xã hội tỉnh Hà Tĩnh gửi lên Sở GD-ĐT và chỉ đạo trên xuống giao cho nhà trường có trách nhiệm tuyên tuyền đến cán bộ giáo viên, học sinh, tổ chức thu bảo hiểm y tế để đạt 100% học sinh phải tham gia. Nếu không đạt, trước hết Phòng GD-ĐT phê bình bằng miệng do không hoàn thành nhiệm vụ, sau đó UBND huyện sẽ có nhắc nhở", thầy Thống nói.

Việc nhà trường thu Bảo hiểm Y tế được cho là việc ngoài xã hội, tuy nhiên, đây là việc chung phải làm và trường cảm thấy rất áp lực. Mỗi học sinh phải đóng từ 402-563 nghìn đồng tùy hoàn cảnh gia đình. Kế hoạch thu cũng đã được 93%, tuy nhiên, còn 14 em chưa nộp, trong đó có 2 học sinh con của phụ huynh vác dao xông vào trường. 

Thầy Phan Đình Thống chia sẻ thêm: "Sau sự việc bị phụ huynh vác dao đến trường xưng tao mày, đòi chém giáo viên, bắt tôi phải quỳ xin lỗi, tôi cảm thấy rất xấu hổ và nhục nhã. Đồng thời, tôi nhận thấy việc trường phát loa thông báo nêu tên các em giữa trường là chưa phù hợp trong thời điểm này, tôi xin lỗi và xin rút kinh nghiệm trước hành xử chưa đúng".

Trước đó, theo thông tin từ Báo Người Lao Động, nguyên nhân được cho rằng việc phụ huynh có hành động như trên vì bức xúc việc 2 con bị gọi đứng dậy trong buổi chào cờ đầu tuần. Tuy vậy, trước đó nhà trường có gửi giấy mời phụ huynh lên để tìm hiểu nguyên nhân các em học sinh chưa tham gia bảo hiểm bắt buộc để tìm hướng tháo gỡ vướng mắc nhưng phụ huynh không đến, sau đó xảy ra vụ việc như trên.

Hiện, công an đang tiến hành xác minh, lấy lời khai của những người trong cuộc và những người có mặt tại hiện trường để điều tra, làm rõ.

Công an xác minh lời khai, điều tra hiện trường vụ hiệu trưởng bị bắt quỳ, đe dọa tại Hà Tĩnh

Công an xác minh lời khai, điều tra hiện trường vụ hiệu trưởng bị bắt quỳ, đe dọa tại Hà Tĩnh

Công an hiện đang xác minh thông tin, lấy lời khai của những người liên quan, điều tra làm rõ vụ việc tại hiện trường và thông báo kết quả xử lý theo quy định của pháp luật.

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Từ khóa:   Hà Tĩnh hiệu trưởng quỳ gối xin lỗi phụ huynh và nhà trường

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