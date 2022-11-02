Giá xăng dầu 2/11: Điều chỉnh mức tăng theo chu kì, vì sao xăng dầu tăng mạnh?

Vào 15h 1/11, liên bộ Công Thương - Tài chính đã thực hiện điều chỉnh giá xăng dầu tăng theo chu kỳ. Tình hình giá xăng dầu diễn biến tiếp tục leo dốc do lượng dự trữ dầu thô của Mỹ giảm.

Theo thông tin từ Báo Bảo vệ công lý, cụ thể dầu WTI tăng dần đến mốc 89 USD/thùng, dầu Brent tiệm cận 95 USD/thùng. Theo đó, giá xăng RON 95 đã tăng 410 đồng/lít, giá xăng E5 RON 92 tăng 380 đồng/lít, dầu diesel tăng 290 đồng/lít. Sau điều chỉnh của Liên bộ Công Thương - Tài chính, giá xăng E5 RON 92 lên mức 21.870 đồng/lít, xăng RON 95-III là 22.750 đồng/lít. Giá các mặt hàng dầu cũng đồng loạt tăng. Cụ thể, dầu diesel là 25.070 đồng/lít, tăng 290 đồng/lít. Dầu hỏa có mức giá mới là 23.780 đồng/lít, tăng 120 đồng/lít, dầu mazut tăng 190 đồng/kg, có giá mới là 13.890 đồng/kg.

Xăng dầu trong nước đã có 2 lần tăng giá trong tháng 10. Ảnh: Dân Việt Trong kỳ điều chỉnh lần này, cơ quan điều hành đã quyết định trích lập Quỹ Bình ổn xăng dầu mỗi lít xăng từ 200-300 đồng vào quỹ. Dầu DO và dầu hoả không trích lập cũng không chi sử dụng Quỹ bình ổn, còn dầu mazut trích lập 500 đồng. Theo thông tin từ Báo Dân Việt cho hay, theo Bộ Công Thương, thị trường xăng dầu thế giới kỳ điều hành lần này (từ ngày 21/10/2022-01/11/2022) chịu ảnh hưởng của các yếu tố như việc Trung Quốc tăng cường áp dụng các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 tại Vũ Hán; khai thác và xuất khẩu dầu thô của Mỹ tăng; biến động tăng giảm của đồng USD; hoạt động kinh doanh của Mỹ giảm gây lo ngại về tăng trưởng kinh tế; việc nhiều ngân hàng trung ương của các nước châu u tăng lãi suất để kiểm soát lạm phát…

Các yếu tố trên đã tác động làm giá xăng dầu có diễn biến tăng giảm đan xen nhưng nhìn chung là tăng đối với xăng RON 95, dầu mazut và giảm nhẹ đối với dầu diesel và dầu hỏa và xăng RON 92. Trong kỳ điều hành giá xăng dầu ngày 1/11, giá xăng RON 95 tăng 410 đồng/lít, giá xăng E5 RON 92 tăng 380 đồng/lít, dầu diesel tăng 290 đồng/lít. Ảnh: VOV Đồng USD yếu hơn cũng là nhân tố hỗ trợ giá dầu thô đi lên. Giá dầu ngày 2/11 cũng được thúc đẩy bởi lo ngại nguồn cung thắt chặt hơn khi các lệnh cấm vận, trừng phạt dầu thô Nga của EU và G7 có hiệu lực. Nguồn cung dầu thô trên thị trường hiện cũng đang bị cắt giảm hơn 1 triệu thùng/ngày theo quyết định cắt giảm sản lượng của OPEC+ từ đầu tháng 11/2022. Ngoài ra, giá dầu còn được hỗ trợ bởi các dự báo tích cực về nhu cầu dầu trong năm 2023 của OPEC. Như vậy, tính từ đầu năm đến nay, giá mặt hàng xăng trong nước đã trải qua 29 lần điều chỉnh giá, trong đó có 16 lần tăng và 12 lần giảm, một lần giữ nguyên. Giá xăng hiện đang thấp hơn so với thời điểm đầu năm khoảng hơn 1.000 đồng/lít.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/gia-xang-dau-2-11-dieu-chinh-muc-tang-theo-chu-ki-vi-sao-xang-dau-tang-manh-520270.html