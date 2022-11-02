Thảm kịch Halloween tại Hàn Quốc: Chính phủ bồi thường nạn nhân vụ giẫm đạp và hỗ trợ các chi phí cho những gia đình bị tai nạn

Xã hội 02/11/2022 09:06

Chính phủ Hàn Quốc quyết định bồi thường ít nhất 20 triệu won (324 triệu đồng) cho mỗi nạn nhân thiệt mạng trong vụ thảm kịch Halloween ở phố Itaewon.

Vụ thảm kịch Itaewon tại Hàn Quốc cho đến nay vẫn là nỗi ám ảnh của nhiều người.

Theo thông tin từ Báo VnExpress, chính phủ Hàn Quốc hôm 31/10 thông báo mức bồi thường tài chính cho các nạn nhân trong vụ giẫm đạp ở phố Itaewon. Theo quy tắc cứu trợ của Bộ An toàn Nội vụ Hàn Quốc, mỗi gia đình có người thân thiệt mạng trong thảm họa quốc gia sẽ nhận được khoản bồi thường lên tới 20 triệu won (khoảng 14.100 USD) khoảng 324 triệu VNĐ. Những người bị thương nhận được từ 5 triệu won (khoảng 3.520 USD) tới 10 triệu won (khoảng 7.000 USD).

Thảm kịch Halloween tại Hàn Quốc: Chính phủ bồi thường nạn nhân vụ giẫm đạp và hỗ trợ các chi phí cho những gia đình bị tai nạn - Ảnh 1
Chính phủ Hàn Quốc sẽ bồi thường và hỗ trợ chi phí an táng cho nạn nhân trong thảm kịch Halloween. Ảnh: VTC News

Bộ An toàn Nội vụ Hàn Quốc thông báo sẽ hỗ trợ thêm những gia đình có người thiệt mạng chi phí tổ chức tang lễ cùng phương tiện di chuyển, với khoản tiền lên tới 15 triệu won (khoảng 10.500 USD) cho mỗi nạn nhân.

Giới chức Hàn Quốc còn tuyên bố rằng các gia đình chịu ảnh hưởng từ vụ giẫm đạp sẽ được miễn giảm thuế và nhận các hỗ trợ tài chính khác, như giảm trừ hoặc hoãn thanh toán hóa đơn điện thoại.

Thảm kịch Halloween tại Hàn Quốc: Chính phủ bồi thường nạn nhân vụ giẫm đạp và hỗ trợ các chi phí cho những gia đình bị tai nạn - Ảnh 2

Tăng ni cầu nguyện cho các nạn nhân tại hiện trường xảy ra vụ giẫm đạp ở Itaewon, Seoul, Hàn Quốc, hôm 31/10. Ảnh: VnExPress

Các chi phí y tế của những người bị thương sẽ được thanh toán trước bằng quỹ bảo hiểm y tế quốc tế, những trường hợp bị thương nặng cũng sẽ được theo dõi chặt chẽ.

Theo thông tin từ VTC News, tính đến ngày 1/11, ít nhất 156 người đã thiệt mạng trong vụ giẫm đạp ở Itaewon, số người bị thương 122 người.

Khoảng 100.000 người đã đổ về khu phố vui chơi Itaewon của Seoul vào tối 29/10 để dự lễ hội Halloween. Đây là sự kiện Halloween đầu tiên ở Seoul trong ba năm, kể từ khi Hàn Quốc dỡ bỏ nhiều hạn chế phòng chống dịch Covid-19.

Tai nạn xảy ra khi đám đông đổ vào con hẻm rộng chưa tới 4 m, dài khoảng 45 m, dẫn tới tình trạng chen lấn, xô đẩy. Nhiều người bị chèn ép đến mức không thể nhúc nhích và ngã đè lên nhau. Hàn Quốc đã chỉ định quận Yongsan ở thủ đô Seoul, nơi có khu phố Itaewon, là "vùng thảm họa". Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol cũng tuyên bố quốc tang từ ngày 30/10 tới 5/11.

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"Con bé nói 'Mẹ ơi, cho con xin ít tiền!'", rồi đi chơi, người mẹ không tin con mất sau vụ việc nhiều người chết và bị thương trong vụ giẫm đạp ở lễ Halloween tại Hàn Quốc.

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