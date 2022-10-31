Không tin con mất trong thảm kịch giẫm đạp Halloween tại Hàn Quốc, người mẹ thất thần tìm kiếm con khắp các bệnh viện

Xã hội 31/10/2022 09:26

"Con bé nói 'Mẹ ơi, cho con xin ít tiền!'", rồi đi chơi, người mẹ không tin con mất sau vụ việc nhiều người chết và bị thương trong vụ giẫm đạp ở lễ Halloween tại Hàn Quốc.

Mặc dù được người bạn trai của con gái báo tin này, bà Ahn vẫn không ngừng tìm kiếm con, với một tia hi vọng le lói con vẫn còn sống. Theo thông tin từ Báo VnExpress, bà Ahn chạy khắp bệnh viện Đại học Soonchung Hyang ngày 30/10, cơ sở y tế lớn nhất khu vực Itaewon, nơi nhiều người chết và bị thương trong vụ giẫm đạp lễ Halloween được đưa tới đây.

Không tin con mất trong thảm kịch giẫm đạp Halloween tại Hàn Quốc, người mẹ thất thần tìm kiếm con khắp các bệnh viện - Ảnh 1
Các nhân viên cứu hộ làm việc tại hiện trường nơi xảy ra vụ giẫm đạp trong lễ hội Halloween tại khu Itaewon nổi tiếng ở thủ đô Seoul, Hàn Quốc, ngày 30-10. Ảnh: Tuổi Trẻ

Bà Ahn cho hay con gái Ye-sol xin tiền đi hẹn hò cùng bạn trai ở Itaewon tối 29/10 trước khi cậu đi nghĩa vụ quân sự nhưng 7 tiếng sau, chàng trai gọi điện cho bà, vừa khóc vừa nói Ye-sol đã chết. “Con bé kẹt dưới một đống người đè trên suốt hơn một tiếng. Cậu ấy cố kéo con bé ra nhưng không kéo nổi", bà Ahn nói.

Không tin con mất trong thảm kịch giẫm đạp Halloween tại Hàn Quốc, người mẹ thất thần tìm kiếm con khắp các bệnh viện - Ảnh 2

Một người có thân nhân mất tích trong vụ giẫm đạp ở Itaewon ôm mặt khóc trong lúc chờ tin tức ở Trung tâm Cộng đồng Hannam-dong ngày 30/10. Ảnh: VnExpress

Không tin vào mắt mình, bà Ahn tiếp tục tìm kiếm khắp các bệnh viện Seoul. "Khi tôi đến Itaewon, người ta bảo tìm thấy nhiều điện thoại thất lạc ở đây nên tôi thử tới bệnh viện gần đây nhất để tìm con", bà nói. Bà cho hay lần cuối nói chuyện với con lúc 19h40 tối 29/10. Hiện tại, do vẫn chưa được chính quyền xác nhận, bà vẫn còn hi vọng.

Một người mẹ khác khóc nức nở, cho biết đi lại nhiều lần giữa bệnh viện, phòng gym nơi đặt thi thể nạn nhân chờ xác định danh tính. Bạn của con trai bà, người đi cùng cậu trước khi lạc nhau giữa biển người, ngây người đứng cạnh khi bà hỏi "thằng bé có bị thương không? Cháu có chắc là nhìn thấy nó không?"

Khi được thông báo con số tử vong lên 140 người lúc 4h, bà vừa khóc lớn vì không thể liên lạc với con sau thảm kịch trên.

Không tin con mất trong thảm kịch giẫm đạp Halloween tại Hàn Quốc, người mẹ thất thần tìm kiếm con khắp các bệnh viện - Ảnh 3
  Các xe cấp cứu xếp hàng dài trên đường phố giữa lúc một lượng lớn cảnh sát và nhân viên cấp cứu di chuyển những người bị thương bằng cáng. Ảnh: Zing News

Theo thông tin cung cấp, lực lượng cứu hỏa nhận được tin báo đầu tiên về những người bị ngưng tim sau 22h ngày 29/10, khi dòng người đã đổ vào một con hẻm hẹp và dốc cạnh khách sạn Hamilton, một số người vấp ngã trên đường trong lúc những người đằng sau tiếp tục chen về phía trước, dẫn đến giẫm đạp.

Không tin con mất trong thảm kịch giẫm đạp Halloween tại Hàn Quốc, người mẹ thất thần tìm kiếm con khắp các bệnh viện - Ảnh 4
Con số thương vong tăng lên khi các hoạt động cứu hộ vẫn đang được tiến hành. Ảnh: Zing News

Ít nhất 151 người thiệt mạng trong vụ giẫm đạp tối 29/10 trong khu vực phố Itaewon, nơi khoảng 100.000 người tụ tập mừng lễ hội Halloween đầu tiên bãi bỏ mọi quy định phòng chống Covid-19.

Dòng người chen lấn trong con hẻm nhỏ ở Seoul tối 29/10. Video: Washington Post.

Theo thông tin từ Báo Pháp Luật Thành Phố Hồ Chí Minh số người chết trong thảm kịch giẫm đạp Halloween ở thủ đô Seoul (Hàn Quốc) tăng lên 154 người (trong đó 26 người nước ngoài) và khả năng chưa dừng lại khi còn tới133 người bị thương trong đó 33 người nguy kịch.

Phần lớn nạn nhân là phụ nữ (97 người) do có thân hình nhỏ, kết hợp với trang phục Halloween khá nặng. Theo thống kê từ giới chức Hàn Quốc, 95 người thiệt mạng ở độ tuổi 20, 32 người ở độ tuổi 30, 9 người ở độ tuổi 40 và 4 người dưới 18 tuổi.

Số người nước ngoài thiệt mạng trong vụ tai nạn là 20 người, bao gồm: 4 công dân Trung Quốc, 4 công dân Iran, 3 công dân Nga; Mỹ, Pháp, Việt Nam, Uzbekistan, Na Uy, Kazakhstan, Sri Lanka, Thái Lan và Áo mỗi nước mất một 1 công dân trong thảm kịch này.

Hiện, cảnh sát tiếp tục mở một cuộc điều tra để xác định nguyên nhân của vụ tai nạn.

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