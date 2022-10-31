Sau cú va chạm, cả hai phương tiện hư hỏng nặng. Người đi xe máy tử vong tại chỗ.

Theo thông tin từ Báo Dân Trí, lãnh đạo Đội CSGT số 6 cho biết vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra vào rạng sáng nay (31/10).

Khoảng 3h45, tại đường Lê Quang Đạo (khu vực trước cổng sân vận động Mỹ Đình, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội), xe ô tô Ferrari do người đàn ông 25 tuổi điều khiển, đã xảy ra va chạm với xe máy biển số 29T-337.XX (chưa rõ người điều khiển).

Đầu xe Ferrari vỡ nát, xe máy biến dạng nặng. Ảnh:VOV

Cả hai xe đi cùng chiều, vụ va chạm mạnh khiến nạn nhân đi xe máy tử vong.

Tại hiện trường, phần đầu bên phải chiếc siêu xe Ferrari bị vỡ nát, chiếc xe máy cũng bị biến dạng.

Theo cơ quan chức năng, chiếc siêu xe Ferrari trong vụ tai nạn treo biển nền trắng, có chữ cái màu đỏ.

Hiện trường vụ việc. Ảnh: Dân Trí

Cũng theo thông tin từ Báo VOV, vụ tai nạn cũng khiến giao thông ùn tắc vào giờ cao điểm sáng. Hiện vụ việc đang được Phòng Cảnh sát giao thông, Công an Hà Nội làm rõ vụ tai nạn tại khu vực phía trước sân vận động Mỹ Đình.

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