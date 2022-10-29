Bỏ rơi bé sơ sinh kèm mảnh giấy ‘17 tuổi, còn đi học’, người mẹ đã quay lại nhận con: gia đình hai bên ủng hộ

Xã hội 29/10/2022 16:15

Trung tâm Y tế (TTYT) huyện Quế Sơn (tỉnh Quảng Nam) và chính quyền địa phương đã tổ chức trao trả cháu bé bị bỏ rơi trước đó cho mẹ đẻ và gia đình.

Thời điểm trên, theo thông tin từ Báo VietNamNet, các y bác sĩ phát hiện 1 bé gái sơ sinh bị bỏ rơi trong nhà vệ sinh của Khoa Nội. Kèm theo đó là mảnh giấy ghi nội dung: "Tôi năm nay 17 tuổi, vừa sinh được 1 bé gái lúc 20 giờ tối 9-10. Lý do, vì tôi còn học nên không đủ khả năng nuôi bé được. Tôi mong những ai nhặt được bé thì hãy giúp tôi nuôi dưỡng bé với ạ. Xin cảm ơn".

Bỏ rơi bé sơ sinh kèm mảnh giấy ‘17 tuổi, còn đi học’, người mẹ đã quay lại nhận con: gia đình hai bên ủng hộ - Ảnh 1

 

Bỏ rơi bé sơ sinh kèm mảnh giấy ‘17 tuổi, còn đi học’, người mẹ đã quay lại nhận con: gia đình hai bên ủng hộ - Ảnh 2
Mẹ bé được nhận cháu. Ảnh: Người Lao Động

Theo Ông Đinh Hữu Long, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Quế Sơn, nhiều cặp vợ chồng hiếm muộn đã liên hệ với đơn vị để xin nhận cháu bé làm con nuôi. Trong thời gian này, cháu bé được chăm sóc tại TTYT huyện Quế Sơn, người mẹ đã đến nhận lại con trong niềm vui vỡ òa của các y, bác sĩ.

Ông Long cho biết mẹ cháu bé là cô gái sinh năm 2000, quê ở huyện Phước Sơn, gia đình nội cháu bé ở huyện Quế Sơn. Cô gái này nêu ra lý do tế nhị nên đã có ý định bỏ con nhờ người khác nuôi. Tuy vậy, sau đó cô gái suy nghĩ lại sau vài ngày nên đã nói với gia đình bên nội để nhận con về nuôi.

Bỏ rơi bé sơ sinh kèm mảnh giấy ‘17 tuổi, còn đi học’, người mẹ đã quay lại nhận con: gia đình hai bên ủng hộ - Ảnh 3
Bé sơ sinh được đoàn tụ với mẹ sau 20 ngày bị mẹ bỏ rơi. Ảnh: VietNamNet

Đơn vị đã lấy mẫu gửi đi xét nghiệm AND và xác định cùng huyết thống nên đã làm thủ tục để trao trả cháu bé về đoàn tụ với gia đình.

"Sau khi xác định chính xác đó là người mẹ của cháu bé, chúng tôi đã làm thủ tục để gia đình nhận lại con. Khi trao trả cháu bé có mẹ ruột và bà nội của cháu. Tất cả số tiền mà các nhà hảo tâm đến thăm hỏi, gửi cho cháu, TTYT huyện Quế Sơn đã bàn giao cho gia đình để chăm lo cho cháu bé." - Ông Long cho hay.

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