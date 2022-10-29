Thời điểm trên, theo thông tin từ Báo VietNamNet, các y bác sĩ phát hiện 1 bé gái sơ sinh bị bỏ rơi trong nhà vệ sinh của Khoa Nội. Kèm theo đó là mảnh giấy ghi nội dung: "Tôi năm nay 17 tuổi, vừa sinh được 1 bé gái lúc 20 giờ tối 9-10. Lý do, vì tôi còn học nên không đủ khả năng nuôi bé được. Tôi mong những ai nhặt được bé thì hãy giúp tôi nuôi dưỡng bé với ạ. Xin cảm ơn".

Mẹ bé được nhận cháu. Ảnh: Người Lao Động

Theo Ông Đinh Hữu Long, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Quế Sơn, nhiều cặp vợ chồng hiếm muộn đã liên hệ với đơn vị để xin nhận cháu bé làm con nuôi. Trong thời gian này, cháu bé được chăm sóc tại TTYT huyện Quế Sơn, người mẹ đã đến nhận lại con trong niềm vui vỡ òa của các y, bác sĩ.

Ông Long cho biết mẹ cháu bé là cô gái sinh năm 2000, quê ở huyện Phước Sơn, gia đình nội cháu bé ở huyện Quế Sơn. Cô gái này nêu ra lý do tế nhị nên đã có ý định bỏ con nhờ người khác nuôi. Tuy vậy, sau đó cô gái suy nghĩ lại sau vài ngày nên đã nói với gia đình bên nội để nhận con về nuôi.