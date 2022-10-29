Trả lời thông tin trên Báo Zing News, Luật sư Dương Đức Thắng (Phó giám đốc Công ty Luật Myway) cho biết, người phụ nữ này có thể rơi vào 2 trường hợp, hiện đang được điều tra. Trong đó, việc người phụ nữ nếu thực sự có sự bàn bạc, trao đổi, thống nhất ý chí về việc sẽ thực hiện hành vi giết người khi tới giải quyết mâu thuẫn về đất đai. Trường hợp này, người phụ nữ có thể được coi là chủ mưu và sẽ phải chịu trách nhiệm hình sự về tội Giết người theo Điều 123 Bộ luật Hình sự 2015 dù không trực tiếp thực hiện hành vi.

Công an đã bắt giữ 29 nghi phạm để điều tra, xử lý về tội Cố ý gây thương tích, Gây rối trật tự công cộng và bao gồm cả tội Giết người. Câu hỏi được đặt ra là các nghi phạm có thể chịu trách nhiệm pháp lý ra sao? Người phụ nữ ở Cà Mau có thể phải chịu trách nhiệm trong vụ việc này hay không?

Với các tình tiết định khung như giết từ 2 người trở lên; thuê giết người hoặc giết người thuê; có tổ chức và có tính chất côn đồ theo khoản 1, Điều 123 Bộ luật này, khung hình phạt áp dụng đối với nhóm người này sẽ là 12-20 năm tù, tù chung thân hoặc tử hình.

Vụ nổ súng do tranh chấp đất giữa người phụ nữ ở Cà Mau với ông Đoài khiến 2 người chết, 6 người bị thương. Ảnh: Zing News

Ngoài ra, nếu người phụ nữ thuê nhóm của Hai Lượng không nhằm mục đích giết người, hành vi giết người vượt quá giới hạn thoả thuận và nằm ngoài kiểm soát của người thuê, cơ quan chức năng sẽ làm rõ mục đích, động cơ và sự thoả thuận về ý chí giữa những người này.

Trước đó, theo thông tin từ Báo VnExpress, sáng 28/10, Công an Kiên Giang cho biết vụ nổ súng xuất phát từ tranh chấp đất giữa nhóm Võ Văn Lương (tức Hai Lượng, 35 tuổi, quê Cà Mau), Bùi Minh Trung (Trung Cà Mau, 46 tuổi) với nhóm thanh niên địa phương, trong đó có Khúc Văn Đoài (39 tuổi).

Ngoài việc bắt 29 nghi can để điều tra hành vi Giết người và Gây rối trật tự công cộng, nhà chức trách đã thu giữ hai khẩu súng (nghi có tính năng quân dụng), 19 viên đạn, một con dấu giả của ấp, ôtô...

Camera an ninh gần đó ghi nhận có ít nhất 12 tiếng súng vang lên và nhóm Hai Lượng còn xông vào căn biệt thự đang hoàn thiện tiếp tục tấn công các nạn nhân.

Người phụ nữ quê Cà Mau được xem là không đạt được ý định đòi lại đất bị tranh chấp, bà này thuê Hai Lượng - trùm băng giang hồ ở Cà Mau, đến xử lý.

Theo các nhân chứng sống gần hiện trường, vụ truy sát diễn ra trong khoảng 20 phút, chỉ dừng lại khi công an đến vây ráp.

Hiện, Công an Kiên Giang chưa cung cấp thông tin về mâu thuẫn tranh chấp đất, nhân thân, cũng như hành vi cụ thể của các nghi can.