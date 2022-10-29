18 ngày tìm kiếm, thi thể kỹ sư mất tích đã được tìm thấy, nạn nhân bị vùi lấp dưới hầm sâu hơn 10m

Xã hội 29/10/2022 09:10

Công tác tìm kiếm nam kỹ sư vô cùng khó khăn, người thân, gia đình, bạn bè và đồng nghiệp nam kỹ sư vô cùng xót xa vì sự cố tai nạn này.

Công tác tìm kiếm 18 ngày với nhiều nỗ lực, hi vọng từ người thân, gia đình, lực lượng chức năng làm việc nhiều ngày ròng rã cuối cùng cũng tìm thấy thi thể nạn nhân.

Theo thông tin từ Báo Tuổi Trẻ cho hay thi thể của kỹ sư 27 tuổi, người trực máy thủy điện Kà Tinh 1 bị sạt lở vùi lấp, đã được tìm thấy tại khu vực hầm máy sau 18 ngày nỗ lực tìm kiếm. Kỹ sư Nam là nạn nhân trong vụ sạt lở núi tại thủy điện Kà Tinh 1, huyện Trà Bồng vào đêm 10-10. Sau trận sạt lở, nam kỹ sư không liên lạc được. Thời điểm trên, anh Nam đang thực hiện nhiệm vụ trực máy, mưa lớn làm quả đồi bên trên thủy điện Kà Tinh 1 sạt lở đổ ụp, vùi lấp cả tổ máy.

18 ngày tìm kiếm, thi thể kỹ sư mất tích đã được tìm thấy, nạn nhân bị vùi lấp dưới hầm sâu hơn 10m - Ảnh 1
 

 

18 ngày tìm kiếm, thi thể kỹ sư mất tích đã được tìm thấy, nạn nhân bị vùi lấp dưới hầm sâu hơn 10m - Ảnh 2
Thi thể nạn nhân nằm dưới hầm máy sâu. Ảnh: Tuổi Trẻ

Tại thời điểm phát hiện, nạn nhân bị vùi lấp trong hầm chứa máy móc, thiết bị dưới hầm tua bin máy phát điện, cách miệng hầm 13,5m. 

Sau quá trình dùng phương tiện cơ giới xử lý lượng lớn đất, đá vùi lấp bên dưới hầm tuốc pin của trạm điều hành phát điện tổ máy số 1, lực lượng chức năng chuyển sang đào tay bên dưới lớp đất, đá dày khoảng 1m.

Thông tin từ VTC News trước đó, vụ sạt lở núi xảy ra tại thủy điện Kà Tinh, xã Trà Lâm, huyện Trà Bồng, đã kéo hàng chục nghìn m3 đất, đá vùi lấp một đoạn dài tuyến tỉnh lộ 622B và trạm điều hành tổ máy phát điện thủy điện Kà Tinh khiến 1 khiến kỹ sư trực tổ máy là Nguyễn Nhật Nam mất tích.

18 ngày tìm kiếm, thi thể kỹ sư mất tích đã được tìm thấy, nạn nhân bị vùi lấp dưới hầm sâu hơn 10m - Ảnh 3
 

 

18 ngày tìm kiếm, thi thể kỹ sư mất tích đã được tìm thấy, nạn nhân bị vùi lấp dưới hầm sâu hơn 10m - Ảnh 4

Sau 18 ngày nỗ lực tìm kiếm, lực lượng chức năng Công an tỉnh Quảng Ngãi và Bộ Công an đã tìm thấy thi thể nam kỹ sư Nguyễn Nhật Nam, 27 tuổi, mất tích trong vụ sạt lở thủy điện vào tối 10/10. Ảnh: Báo Giao Thông

Lúc xảy ra sạt lở, công trường thi công dự án cúp điện, trời tối mịt nên việc tiếp cận hiện trường gặp khó khăn. Chính quyền địa phương huy động nhân lực cùng thiết bị bay không người lái, chó nghiệp vụ đến hiện trường vụ sạt lở thủy điện để tham gia công tác tìm kiếm nạn nhân mất tích nhiều ngày liền vẫn không có kết quả.

Công tác tìm kiếm nam kỹ sư đã hoàn thành, song trên gương mặt các chiến sỹ tham gia cứu nạn cứu hộ ai nấy đều buồn bã vì sự mất mát quá lớn với gia đình nạn nhân.

Được biết, kỹ sư Nguyễn Nhật Nam làm việc tại Nhà máy thủy điện Kà Tinh gần 2 năm qua. Anh là con trai duy nhất trong gia đình.

 

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