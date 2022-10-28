Thầy giáo lên tiếng vụ khóa tay, đẩy nữ giáo viên ra khỏi lớp: 'Tôi không hành xử thô bạo'

“Thực ra, hình ảnh trong clip là khoảnh khắc sau cùng mà các em học sinh quay lại khi thầy giáo đưa cô giáo ra khỏi phòng.

Theo thông tin từ Báo VietNamNet, thầy N.Đ.P. - Tổ trưởng tổ Thể dục và quốc phòng của Trường THPT Hai Bà Trưng ( TP.Huế , tỉnh TT-Huế) cho biết, thầy rất buồn trước việc có nhiều ý kiến trái chiều sau khi một đoạn video liên quan đến ông P. được tung lên mạng xã hội.

Thầy P. chia sẻ, sự việc không hay xảy ra vào tiết sinh hoạt của một lớp 10 tại Trường THPT Hai Bà Trưng – nơi thầy giảng dạy vào ngày 22/10.

Nhìn vậy, thấy như thầy giáo xô đẩy. Nhưng trước đó, tôi đã có hơn 10 phút khuyên giải nhưng cô T. đang bức xúc nên không chịu ra”, thầy P. giải thích.

Thời điểm trên, nam giáo viên này được cấp trên phân công xuống một lớp 10 để khuyên nhủ cô giáo T. (nữ giáo viên trong clip) trả lại tiết sinh hoạt cho lớp này vì cô T. tự ý xông vào lớp, dùng điện thoại quay từng học sinh và yêu cầu các em nhận xét về tiết học của cô, đòi làm rõ em nào đã yêu cầu đổi giáo viên.

Theo thầy P., trước đó, cô T. được phân công giảng dạy môn Ngữ Văn cho các em học sinh lớp 10 nói trên. Tuy nhiên, quá trình giảng dạy, cô T. bị các học sinh viết đơn gửi lãnh đạo nhà trường đề nghị đổi giáo viên nên mới có sự việc trên xảy ra. Tuy nhiên, sau khi đưa cô giáo ra khỏi lớp, thầy P. cho hay, nữ giáo viên và mình không có bất cứ chuyện gì: "tôi tiếp tục khuyên giải, đưa về phòng y tế nằm nghỉ ngơi.” - thầy P. giải thích.

Cô giáo và thầy giáo trong clip chia sẻ trên mạng xã hội. Ảnh: Tuổi Trẻ

Thầy P. cho biết thêm, “Cô T. cũng từng là học trò của tôi tại Trường Hai Bà Trưng. Bình thường cô cũng quý tôi lắm, nhưng lần này do bức xúc (vì học sinh yêu cầu thay đổi giáo viên - PV) nên cô đã không kiềm chế được.

Thầy giáo cũng cho hay, bản thân bị hiểu lầm khi clip đăng tải lên vì cho rằng hành vi của thầy giáo là thô lỗ, trái với đạo đức nghề nghiệp.

"Tôi khẳng định bản thân không hành xử thô bạo với nữ đồng nghiệp cũng vừa là học trò cũ của mình. Kỳ thực không phải như vậy”, thầy P. phân giải.

Cũng theo thông tin từ BáoTuổi Trẻ, cô giáo bị bẻ tay trong đoạn clip nói trên mới đây cũng lên tiếng, cô cho hay, bản thân cảm thấy khá ‘hụt hẫng và bị xúc phạm.’

Vừa qua, cô có hai tiết văn liên tiếp ở lớp này, cũng là hai tiết cuối cô đứng lớp trước khi bàn giao cho giáo viên mới. Cô giáo cho hay, sau khi hoàn thành 2 tiết học là tiết 3 và tiết 4, cô dành một ít thời gian nói lời tạm biệt với các em học sinh.

Trong buổi chia tay này, cô có đề nghị các bạn học sinh của lớp thực hiện một cuộc khảo sát trên giấy với tinh thần tự nguyện về việc các bạn có ký tên đề nghị đổi giáo viên dạy văn hay không, tôi có điểm nào chưa tốt…

Thế nhưng khi các bạn đang làm thì giáo viên chủ nhiệm của lớp đi vào và yêu cầu dừng cuộc khảo sát lại rồi báo cho nhà trường.

Sau đó, hai thầy giáo và một bác bảo vệ ập vào yêu cầu tôi đi ra khỏi lớp với lý do tôi đang làm điều trái quy định. "Tôi phân bua rằng mình chỉ đang chia tay lớp học và không làm bất cứ điều gì trái với quy định của trường, của ngành giáo dục thì bất ngờ thầy giáo Đ.P. (giáo viên thể dục) tiến tới bẻ tay, đẩy tôi ra khỏi lớp như clip ghi lại". Kể lại vụ việc, cô T. cũng cho hay, bản thân cảm thấy rất buồn và hụt hẫng.

Thời điểm trên, ngay khi phát hiện vụ việc, lãnh đạo Sở GD&ĐT tỉnh TT-Huế đã yêu cầu Hiệu trưởng Trường THPT Hai Bà Trưng báo cáo, đồng thời mời các giáo viên liên quan đến làm việc.

Ông Ngô Đức Thức – Hiệu trưởng Trường THPT Hai Bà Trưng cho biết, trong ngày hôm nay, trường sẽ có báo cáo chính thức về vụ việc và cung cấp thông tin cho báo chí.