Hàng loạt giáo viên lên tiếng vụ thầy giáo khóa tay, khống chế nữ giáo viên ra khỏi lớp: ảnh hưởng nghiêm trọng đến học sinh

Xã hội 27/10/2022 20:06

Vừa qua, vụ việc một nam giáo viên bẻ tay, khống chế nữ giáo viên ra khỏi lớp học đã gây xôn xao cộng đồng mạng.

Được biết, vụ việc xảy ra ở một trường THPT TP. Huế, trước sự chứng kiến của nhiều em học sinh.

Mới đây, chia sẻ trên báo Tuổi Trẻ cho hay, nhiều giáo viên bày tỏ không đồng tình việc nam giáo viên có hành vi ứng xử như trên với nữ giáo viên này, đặc biệt khi ở trong lớp học.

Theo TS Lê Minh Công - phó trưởng khoa công tác xã hội, Trường đại học Khoa học xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia TP.HCM) chia sẻ trên Báo Tuổi Trẻ cho hay, ông cảm thấy đau lòng trước hình ảnh người thầy tự mình làm "méo mó" trước mặt học sinh như vậy.

Hàng loạt giáo viên lên tiếng vụ thầy giáo khóa tay, khống chế nữ giáo viên ra khỏi lớp: ảnh hưởng nghiêm trọng đến học sinh - Ảnh 1
Nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: Tiền Phong

Ông Công cho biết: "Bất cứ hành vi bạo lực nào cũng đáng lên án, lệch chuẩn xã hội.” Do sự việc xảy ra ngay trong môi trường học đường có sự chứng kiến của nhiều học sinh, dù chưa biết lí do là gì, điều đó cũng gây ảnh hưởng đến tâm lý các em, “gây những tổn thương mạnh mẽ cho môi trường học đường và cho chính những học sinh phải chứng kiến hành vi xấu xí đó", ông Công nói.

Cũng theo thầy Huỳnh Thanh Phú - hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Du, quận 10, TP.HCM đã rất ngạc nhiên và bức xúc khi có sự việc trên xảy ra.

Trên thực tế, trong cuộc sống và môi trường nào cũng có thể có xung đột xảy ra nhưng trong ngành giáo dục thì cần có sự chuẩn mực từ lời nói đến những hành vi. Việc làm của thầy giáo “đó là không thể xuất hiện trong nhà trường, chứ đừng nói gì xuất hiện trước sự chứng kiến của hàng chục học sinh như vậy.”

Hàng loạt giáo viên lên tiếng vụ thầy giáo khóa tay, khống chế nữ giáo viên ra khỏi lớp: ảnh hưởng nghiêm trọng đến học sinh - Ảnh 2
Vụ việc xảy ra trước đó. Ảnh: Tuổi Trẻ

“Hành vi của giáo viên nam đó rất phản cảm, thô bạo với phụ nữ khi dùng lời nói và sức lực để cưỡng chế cô giáo ra khỏi lớp. Nếu xét về góc độ hành động của một người nam đối với người nữ thì đây là hành động thái quá, một kiểu bắt nạt của phái mạnh đối với phái yếu, rất đáng lên án.” - thầy Phú nêu quan điểm.

Cũng theo thầy Phú, giáo viên nam hành động như vậy sẽ có những tác động xấu đến học sinh, đến môi trường học đường. Học sinh ban đầu sẽ hoảng sợ trước hành động thô bạo của thầy, sau đó chính các em sẽ mất niềm tin đối với người thầy.

Hàng loạt giáo viên lên tiếng vụ thầy giáo khóa tay, khống chế nữ giáo viên ra khỏi lớp: ảnh hưởng nghiêm trọng đến học sinh - Ảnh 3
Nhà trường xử lý vụ việc. Ảnh: Tiền Phong

Theo thông tin từ Báo Tiền Phong, Ông Ngô Đức Thức - Hiệu trưởng Trường THPT Hai Bà Trưng cũng xác nhận vụ việc, “Nhà trường đang khẩn trương làm việc với các bên, gồm cô H.T.T, người kéo cô T. ra khỏi lớp là thầy N.Đ.P. và bên thứ 3 là lớp đó. Thời điểm xảy ra sự việc, trong lớp có giáo viên chủ nhiệm đang vào tiết sinh hoạt chủ nhiệm. Cô H.T.T là người không có trách nhiệm, nhưng vẫn xuất hiện trong lớp này. Cô H.T.T không phải là giáo viên của lớp 10A*...”, ông Ngô Đức Thức cho hay.

Liên quan vụ việc, ông Nguyễn Tân - Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh TT-Huế, cho hay, lãnh đạo Sở đã nắm bắt thông tin về sự việc. Từ báo cáo của nhà trường và căn cứ các quy định hiện hành và quy tắc ứng xử công vụ trong trường học, Sở GD&ĐT tỉnh sẽ xem xét, xử lý nghiêm cá nhân vi phạm theo quy định (nếu có), cũng như xử lý trách nhiệm quản lý của lãnh đạo nhà trường khi để xảy ra vụ việc đáng tiếc nêu trên.

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Từ khóa:   Huế bạo lực học đường cô giáo bị khống chế

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