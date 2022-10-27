Công an ngay lập tức có mặt tại hiện trường. Người dân chứng kiến nhiều xe ô tô đến khu vực ấp Bến Tràm (Phú Quốc) gây ra vụ việc.
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Thông tin từ Báo Tuổi Trẻ cho hay, Ông Trần Văn Việt - chủ tịch UBND xã Cửa Dương, TP Phú Quốc, Kiên Giang - xác nhận địa phương đã xảy ra một vụ nổ súng khiến hai người chết và làm nhiều người bị thương.
Vụ việc xảy ra khoảng 11h trưa 27/10 ở khu vực Bến Tràm, xã Cửa Dương.
Người dân tại hiện trường mô tả với lực lượng chức năng rằng, nhóm người đi ô tô nhắm thẳng súng vào đối phương để nổ súng, chứng tỏ cố ý giết người. Manh động hơn, nhóm đi ô tô còn xông vào một căn biệt thự đang hoàn thiện hàng rào nổ súng trực tiếp.
Có ít nhất 12 tiếng súng nổ được nghe thấy, 2 người trong nhóm thanh niên địa phương tử vong tại chỗ, những người bị thương nặng được đưa vào Trung tâm y tế TP Phú Quốc cấp cứu.
Theo thông tin từ Báo Giao Thông, vụ việc được cho là do mâu thuẫn giữa 2 nhóm giành “bảo kê trường gà” (khu vực tổ chức đá gà ăn tiền trái pháp luật).
Sau khi nổ súng, nhóm người nhanh chóng lên ô tô rời khỏi hiện trường. Vụ việc sau đó được trình báo cho cơ quan công an.