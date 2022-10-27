Hà Tĩnh: Nỗ lực tìm kiếm 3 thuyền viên mất tích sau va chạm mạnh với tàu vận tải

Xã hội 27/10/2022 14:35

Va chạm giữa tàu cá và tàu vận tải đã khiến tàu cá bị chìm hoàn toàn, 6 thuyền viên đều rơi xuống biển, hiện 3 thuyền viên mất tích.

Thông tin từ Báo Người Lao Động cho hay, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 đã điều động lực lượng di chuyển tới khu vực tàu cá bị nạn để tiến hành tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn.

Trước đó, khoảng 20 giờ 5 phút ngày 26-10, tàu vận tải Trường Thành 168 trong lúc đi qua vùng biển cách bờ biển huyện Cẩm Xuyên khoảng 8 hải lý đã xảy ra va chạm với tàu cá mang số hiệu HT902566TS do ông N.X.T (45 tuổi, ngụ xã Cẩm Lộc, huyện Cẩm Xuyên) làm thuyền trưởng. Cú va chạm khiến tàu cá bị chìm, 6 thuyền viên trên tàu rơi xuống biển.

Hà Tĩnh: Nỗ lực tìm kiếm 3 thuyền viên mất tích sau va chạm mạnh với tàu vận tải - Ảnh 1
Những ngư dân được cứu. Ảnh: VTC News

Lực lượng chức năng sau đó đã tiếp nhận 2 thuyền viên từ tàu vận tải Trường Thành 168 và 1 thuyền viên được ngư dân ứng cứu. Danh tính 3 thuyền viên được cứu, gồm: N.V.H (36 tuổi, ngụ xã Cẩm Trung, huyện Cẩm Xuyên), L.V.H (30 tuổi) và L.V. H (55 tuổi; cùng ngụ xã Cẩm Lộc, huyện Cẩm Xuyên).

Hà Tĩnh: Nỗ lực tìm kiếm 3 thuyền viên mất tích sau va chạm mạnh với tàu vận tải - Ảnh 2
Tiếp tục tìm kiếm 3 ngư dân mất tích còn lại. Ảnh: Người Lao Động

Theo thông tin từ Báo VTC News, lực lượng chức năng vẫn đang tích cực tìm kiếm 3 thuyền viên đang mất tích, gồm: thuyền trưởng N.X.T cùng 2 thuyền viên T.V.C (32 tuổi), T.V.S (34 tuổi; cùng ngụ xã Cẩm Lộc).

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