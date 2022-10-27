Hà Nội: Bàng hoàng chứng kiến nữ sinh rơi từ chung cư tầng 26, nghi ngờ tự tử

Xã hội 27/10/2022 09:58

Vụ việc nữ sinh rơi từ tầng 26 của chung cư tại Hà Nội khiến những người chứng kiến không khỏi xót thương.

Theo thông tin từ Báo VietNamNet, vụ việc xảy ra tại Chung cư CT8 The Sparks, phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, Hà Nội khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Bước đầu xác định, nạn nhân lên sân thượng ở tầng 26 chung cư CT8 The Sparks, phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, sau đó rơi xuống đất dẫn đến tử vong. Người dân chứng kiến cũng cho biết, khi họ mở cửa sổ thì thấy nạn nhân là một nữ sinh trong trang phục áo trắng.

Hà Nội: Bàng hoàng chứng kiến nữ sinh rơi từ chung cư tầng 26, nghi ngờ tự tử - Ảnh 1

Khu vực nơi nữ sinh lớp 10 rơi xuống và tử vong. Ảnh: VietNamNet

Ngay khi vụ việc xảy ra, nhà trường nữ sinh cho hay đã nắm thông tin vụ việc. Đây là một em học sinh lớp 10 ở Hà Nội.

Vị hiệu trưởng trường nơi nữ sinh này theo học cũng cho hay, ở trường, qua quan sát hay thể hiện bên ngoài, nữ sinh không biểu hiện có mâu thuẫn gì với bạn bè hay thầy cô. “Nữ sinh học rất tốt và rất hòa đồng với các bạn”, vị hiệu trưởng nói. Nhà trường đã cử người đến thăm viếng học sinh sau sự việc đáng tiếc này.

Trước đó, theo thông tin từ Báo Tiền Phong, ngày 17/10, Công an quận Gò Vấp (TPHCM) đang tiếp tục điều tra vụ một thiếu nữ tử vong, nghi rơi từ tầng cao của chung cư trên địa bàn phường 14. Theo đó, vào tối 16/10, một số người dân ở lô B, chung cư Dream Home 2 trên đường số 59 (phường 14, quận Gò Vấp) nghe tiếng động mạnh.

Hà Nội: Bàng hoàng chứng kiến nữ sinh rơi từ chung cư tầng 26, nghi ngờ tự tử - Ảnh 2
Vụ việc ở Gò Vấp. Ảnh: Tiền Phong

Chạy đến kiểm tra, người dân phát hiện một bé gái đã tử vong, nghi rơi từ trên tầng cao xuống đất. Vụ việc ngay lập tức được trình báo cơ quan chức năng.

Theo thông tin ban đầu, nạn nhân 14 tuổi, hiện đang học lớp 8 ở một trường THCS trên địa bàn quận Gò Vấp.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

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Từ khóa:   Hà Nội nữ sinh tử vong tự tử

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