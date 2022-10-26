Bé gái bỏ nhà đi gần 2 tháng, gia đình tìm thấy em phục vụ trong quán karaoke

Sau gần 2 tháng tìm kiếm, gia đình nhận được tin báo B.N (13 tuổi, Long An) làm phục vụ trong một quán karaoke xa nhà.

Trong suốt những ngày vừa qua, cộng đồng mạng và những người dân tại địa bàn ấp Chánh, xã Tân Mỹ, tỉnh Long An không khỏi lo lắng về thông tin bà Nga (63 tuổi) đăng tìm và báo công an việc cháu gái mất tích không rõ nguyên nhân. Được biết, trước đó em đến nhà bạn chơi, tuy nhiên, sau đó cả nhà đã không thấy em trở về. Bà Nga cũng thông tin trên Giadinh.net.vn việc cháu gái mất tích vào khoảng 12h ngày 25/8. "Trước khi đi, cháu nhắn sang nhà bạn chơi nhưng lại biệt tích luôn từ đó đến giờ. Gia đình rất mong ngóng cháu sớm trở về", bà Nga nghẹn ngào cho biết.

Bé gái 13 tuổi bị người lạ dẫn vào phòng trọ, rồi dụ dỗ làm phục vụ ở quán karaoke. Ảnh: Giadinh.net.vn Khi rời khỏi nhà, B.N mặc áo thun đen và quần dài đen, khoác ngoài là áo sơ mi xanh. Ngoài ra, Ngân còn mang theo một bộ quần áo và 250.000 đồng. Gia đình rất lo lắng khi cháu gái không mang theo điện thoại hay giấy tờ cá nhân. Bà Nga cho biết hoàn cảnh gia đình cháu gái rất khó khăn. Bố ít quan tâm con cái, còn mẹ đã bỏ lại con khi N. mới 5 tuổi. Từ nhỏ, nữ sinh sống cùng ông bà nội và 3 chị em gái khác.

Thông tin từ Zing News vào chiều 26/10, bà Nga vui mừng cho biết N. đã trở về nhà. Hiện tại, tinh thần và sức khỏe của em đều ổn định. Bà Nga đang thuyết phục cháu gái trở lại trường tiếp tục việc học. Theo bà Nga, gia đình nhận được tin cháu gái đang làm phục vụ tại một quán karaoke ở cách xa nhà vài chục km. Chủ quán karaoke sau khi thấy thông tin B.N đang mất tích, đã liên hệ với cơ quan chức năng và bà Nga để đón cô gái trở về. Bà Nga cho biết thêm, "Cháu N. nhắn với gia đình là đến nhà bạn chơi, nhưng lại biệt tích gần hai tháng liền. Trong thời gian đó, cháu bị người lạ dẫn vào phòng trọ, rồi dụ dỗ làm phục vụ ở quán karaoke. Cháu còn nhỏ tuổi, không rõ đường nên không biết cách nào liên hệ với gia đình. Thật may mắn khi cuối cùng tôi cũng tìm được cháu", bà Nga mừng rỡ kể lại. Sau khi tìm thấy cháu gái, bà Nga cùng gia đình đã dặn dò để nữ sinh không nghe theo lời người lạ bỏ nhà ra đi. B.N vốn hiền lành, nghe lời gia đình. Tuy nhiên, nữ sinh thường đi chơi và qua đêm tại nhà một người bạn học cùng trường. Bà Nga từng 2-3 lần đến nhà người bạn của N. để gọi cháu gái trở về.

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