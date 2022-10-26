Mẹ của nữ sinh cấp 2 tiết lộ nguyên nhân bất ngờ nhóm bạn dùng nón bảo hiểm đánh con tới tấp, quay clip đăng lên mạng xã hội ở Đắk Lắk

Xã hội 26/10/2022 11:24

Nữ sinh bị nhóm bạn ra tay không thương tiếc. Trước đó, cả hai không có những bất đồng cá nhân, chỉ sau khi một người trong nhóm bạn này nhờ nữ sinh giữ hộ nón bảo hiểm thì vụ việc đã xảy ra.

Thông tin về một nữ sinh ở Đắk Lắk bị nhóm bạn nữ cùng trường dùng mũ bảo hiểm phang tới tấp lên đầu hiện vẫn đang được dư luận quan tâm. Theo Báo Người Lao Động, mẹ của nữ sinh bị đánh kể lại lí do dẫn đến con gái mình bị hành hung, đánh hội đồng. Chị D. thông tin: "Hiện cháu M. rất mệt, đau đầu, ê ẩm khắp người".

Chị D. cho hay, trước đó, em L. (học sinh lớp 6 của Trường THCS Nguyễn Du) nhờ con chị giữ hộ 1 cái mũ bảo hiểm. Sau đó, một bạn học khác làm hỏng mũ bảo hiểm nên nữ sinh tên Y.N. (học lớp 8 của trường) bắt em M. phải đền mấy trăm ngàn đồng cho em L. Do M. không có tiền, hẹn đền sau thì bị nhóm của Y.N. dọa đánh. Sợ bị bạn đánh, mấy ngày qua em M. ở nhà, không dám tới trường.

Mẹ của nữ sinh cấp 2 tiết lộ nguyên nhân bất ngờ nhóm bạn dùng nón bảo hiểm đánh con tới tấp, quay clip đăng lên mạng xã hội ở Đắk Lắk - Ảnh 1

Nhóm nữ sinh dùng mũ bảo hiểm phang bạn học tới tấp. Ảnh: Người Lao Động

Sau khi dò hỏi, biết được sự việc, ngày 24-10, chị D. động viên con đi học và nói trưa đến đón sẽ mang tiền đền mũ bảo hiểm cho bạn. Đồng thời, chị D. nhắn tin báo cho cô giáo chủ nhiệm về sự việc và nhờ cô can thiệp.

Tuy nhiên, khoảng 8 giờ cùng ngày, nhóm của Y.N. đã đánh bạn ngay trong trường và được bảo vệ phát hiện, yêu cầu lên phòng viết bản tường trình. Sau khi viết xong, các nữ sinh khác vào học còn riêng nữ sinh Y.N. bỏ về nhà.

Mẹ của nữ sinh cấp 2 tiết lộ nguyên nhân bất ngờ nhóm bạn dùng nón bảo hiểm đánh con tới tấp, quay clip đăng lên mạng xã hội ở Đắk Lắk - Ảnh 2

Nhóm nữ sinh dùng mũ bảo hiểm đánh bạn. Ảnh: Pháp Luật Thành Phố Hồ Chí Minh

Đến trưa cùng ngày, sau giờ tan học, nữ sinh Y.N. kéo theo một số nữ sinh khác tiếp tục dùng mũ bảo hiểm đánh em M. tới tấp.

Theo thông tin từ Báo Pháp Luật Thành Phố Hồ Chí Minh, nội dung đoạn clip cho thấy, trong lúc đang đứng nói chuyện, một nữ sinh mặc áo khoác trắng, mũ trắng bất ngờ cầm mũ bảo hiểm đánh vào đầu, người nữ sinh đeo khăn quàng.

Thời điểm này, một nữ sinh khác cũng lao tới nắm tóc nữ sinh đeo khăn quàng, lôi đi, rồi dùng tay đánh nhiều cái vào đầu nạn nhân.

Sau đó, trong lúc nữ sinh đeo khăn quàng đang đứng cột lại tóc bị kéo rối tung thì nữ sinh mặc áo khoác trắng, đội mũ trắng cùng với người bạn của mình tiếp tục dùng mũ bảo hiểm ném, đánh nhiều cái vào đầu, người nạn nhân.

Thời điểm xảy ra đánh nhau, có rất nhiều học sinh khác có mặt tại đây nhưng không can ngăn và còn quay clip. Vụ việc khiến nhiều người bức xúc. Theo lãnh đạo Trường THCS Nguyễn Du (thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk) cho biết, Ban giám hiệu nhà trường đang phối hợp với phụ huynh, học sinh, lực lượng công an và Phòng GD&ĐT làm rõ và xử lý việc nhóm nữ học sinh của trường đánh một bạn cùng trường.

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Từ khóa:   Đắk Lắk bạo lực học đường nhóm bạn

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