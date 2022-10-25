Quảng Nam: Nghi phạm dùng búa sát hại cháu bé 5 tuổi được giám định pháp y tâm thần, ban hành văn bản khởi tố

Xã hội 25/10/2022 13:17

Người đàn ông dùng búa sát hại cháu bé 5 tuổi và người ông bị thương nặng hiện sẽ trưng cầu giám định pháp y tâm thần phục vụ công tác điều tra.

Người dân tại Huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam lúc bấy giờ vẫn không khỏi hoảng sợ, kinh hoàng chứng kiến vụ việc một người đàn ông chặn đầu 2 ông cháu đang trên đường về. Người này dùng hung khí có tính sát thương nghiêm trọng giáng những đòn chí mạng khiến cụ ông 72 tuổi thương nặng và cháu trai 5 tuổi tử vong sau đó.

Bước đầu, theo cơ quan điều tra cho hay, đối tượng này có những biểu hiện không được bình thường, dấu hiệu của bệnh tâm thần. Cụ thể, trước đó vài ngày, người này đã đập phá tài sản gia đình, lúc khóc lúc cười...

Quảng Nam: Nghi phạm dùng búa sát hại cháu bé 5 tuổi được giám định pháp y tâm thần, ban hành văn bản khởi tố - Ảnh 1
Đối tượng bị khống chế. Ảnh: Thanh Niên

Theo thông tin từ Báo VietNamNet cho hay, Ngày 25/10, Công an tỉnh Quảng Nam xác nhận, trong hôm nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra sẽ ban hành các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Văn Xanh (40 tuổi, trú tại tổ dân phố Thuận An, thị trấn Đông Phú, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam) để điều tra về hành vi “Giết người”.

Cùng với đó, lực lượng chức năng sẽ trưng cầu giám định pháp y tâm thần đối với Trần Văn Xanh để phục vụ công tác điều tra.

Quảng Nam: Nghi phạm dùng búa sát hại cháu bé 5 tuổi được giám định pháp y tâm thần, ban hành văn bản khởi tố - Ảnh 2
Lực lượng chức năng leo lên nóc nhà để tiếp cận đối tượng. Ảnh: VietNamNet

Theo thông tin từ Báo Thanh Niên, vụ án nghiêm trọng trước đó xảy ra vào 16 giờ 30 phút ngày 20.10, ông Cao Văn Xuân đang đón cháu M. đi học về thì bị đối tượng chặn đường, dùng búa, rựa chém, khiến cả 2 bị thương rất nặng.

Dù được người dân đưa đi cấp cứu nhưng bé gái đã tử vong, còn ông Xuân bị thương rất nặng, hiện đang được điều trị tại Bệnh viện đa khoa Đà Nẵng.

Sau khi gây án, hung thủ vào nhà cố thủ. Lực lượng Công an H.Quế Sơn tổ chức vây bắt nhưng đối tượng cầm hung khí nguy hiểm nên việc vây bắt gặp nhiều khó khăn. Đến tối cùng ngày, Công an tỉnh Quảng Nam đã điều thêm lực lượng hỗ trợ. Để khống chế nghi phạm, lực lượng công an leo lên nóc nhà, sử dụng hơi cay cùng nhiều phương thức để tiếp cận

 

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