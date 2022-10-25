'Hỗn chiến' kinh hoàng trong quán karaoke tại Khánh Hòa khiến nhiều người bị thương: Tiết lộ nguyên nhân ban đầu dẫn đến vụ việc

Xã hội 25/10/2022 12:25

Cho đến nay, công an TP. Nha Trang đang tích cực xác minh, lấy lời khai và làm rõ hành vi của các đối tượng gây nên cuộc hỗn chiến được cho là tại một quán karaoke ở Nha Trang.

Theo thông tin từ Báo Tiền Phong bước đầu công an đã làm rõ nguồn cơn dẫn đến vụ án.

Theo đó, vào sáng 18/10, nhóm thanh niên gồm Phạm Thị Phương Hạnh (SN 1993), Trần Trọng Nghĩa (SN 1997), Nguyễn Tấn Tĩnh (SN 1996), Nguyễn Đức Hiền (SN 1993), Võ Huy Bằng (SN 1993, cùng trú huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hoà) và Bùi Văn Toàn (SN 1995, trú TP. Nha Trang) cùng một số thanh niên chưa rõ lai lịch đến phòng 503 karaoke Avatar ăn nhậu và hát.

'Hỗn chiến' kinh hoàng trong quán karaoke tại Khánh Hòa khiến nhiều người bị thương: Tiết lộ nguyên nhân ban đầu dẫn đến vụ việc - Ảnh 1

 

'Hỗn chiến' kinh hoàng trong quán karaoke tại Khánh Hòa khiến nhiều người bị thương: Tiết lộ nguyên nhân ban đầu dẫn đến vụ việc - Ảnh 2

Vụ hỗn chiến kinh hoàng xảy ra ở sảnh quán karaoke Avatar. Ảnh: Tiền Phong

Chiều cùng ngày, nhóm thanh niên khác gồm: Nguyễn Duy Thịnh (SN 1994), Phạm Đăng Trường (Quậy Trắng, SN 2000, cùng trú TP. Nha Trang), Huỳnh Việt Dũng, (Dũng Mã vạch, SN 1995, trú huyện Cam Lâm), Lê Quang Khanh (Út Khanh, SN 1987, TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) cùng 7 nam thanh niên chưa rõ lai đi đến phòng 501 để hát. Khi nhóm Trường đi ngang qua phòng 503 để vào phòng 501 thì Hạnh nhìn thấy Trường - người nợ tiền của Hạnh. Vì thế, Hạnh nhờ một số người trong nhóm đi sang phòng 501 gặp Trường đòi tiền.

'Hỗn chiến' kinh hoàng trong quán karaoke tại Khánh Hòa khiến nhiều người bị thương: Tiết lộ nguyên nhân ban đầu dẫn đến vụ việc - Ảnh 3

Nhóm thanh niên cầm vũ khí đến quán karaoke để "thanh toán" lẫn nhau - Ảnh: Tuổi Trẻ

Ngay sau đó, cuộc xung đột giữa hai nhóm đã xảy ra. Các hung thủ được cho là dùng nhiều hung khí và cốc chén thủy tinh, bình chữa cháy đánh nhau dẫn đến thương vong. Cũng trong khoảng 20 phút sau, nhóm đối tương bị đòi nợ trở lại tiếp tục cầm hung khí gồm rựa, cây gỗ, lao vào đánh, chém khiến nhiều người bị thương, xe cấp cứu phải đến đưa các nạn nhân tới Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa để cấp cứu.

Theo thông tin từ Báo Tuổi Trẻ, hai nhóm thanh niên la lối, gây ảnh hưởng rất nhiều đến người dân gần khu vực. Hiện tại, các nhóm đối tượng có thể bị truy tố về hành vi gây rối trật tự công cộng, hủy hoại tài sản và cố ý gây thương tích.

 

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Từ khóa:   karaoke Khánh Hòa hỗn chiến Nha Trang

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