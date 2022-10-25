Vũng Tàu: Nghi phạm xâm hại bé gái 12 tuổi bị bắt, đối tượng mong muốn hỗ trợ, đền bù

Xã hội 25/10/2022 09:59

Quen biết qua mạng, bé gái 12 tuổi bị rủ đi chơi qua đêm tại địa phương và TPHCM. Sau khi được tìm về, gia đình đã tố cáo người này.

Theo thông tin từ Báo Phụ Nữ Việt Nam, đối tượng Nguyễn Công T., nghi phạm xâm hại bé gái Hồ Thị B.P (sinh ngày 9/2/2010) đã bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu bắt tạm giam.

Trước khi T. bị bắt, gia đình của T. cũng đã tới hỏi thăm bé P. và có mong muốn hỗ trợ đền bù. Tuy nhiên, việc này chưa được thực hiện thì T. bị bắt còn ba của T. ốm bệnh.

Vũng Tàu: Nghi phạm xâm hại bé gái 12 tuổi bị bắt, đối tượng mong muốn hỗ trợ, đền bù - Ảnh 1
Đối tượng bị bắt tạm giam. Ảnh minh họa: Internet

Theo đó, đối tượng này có hành vi rủ bé gái từ TP Vũng Tàu lên huyện Châu Đức ở lại qua đêm. Ngoài ra, T. và cháu P. cũng đã bắt xe lên TP Hồ Chí Minh chơi nhiều ngày liền. Sự việc được gia đình tìm kiếm, phát hiện và trình báo công an. Được biết, trước đó cả hai quen biết nhau qua mạng. Điều này được cơ quan công an nhắc nhở, cảnh báo các gia đình có con em sử dụng mạng xã hội cần cẩn trọng.

Theo nguồn tin, hoàn cảnh gia đình cháu P. khá đặc biệt. Mẹ cháu đã bỏ đi lúc cháu mới 8 tuổi, P. ở cùng với bố và ông bà nội tại thị trấn Ngãi Giao. Cách đây khoảng 2 năm, ba cháu P. ra ngoài thuê nhà trọ ở để tiện việc đi làm, chỉ mình P. ở với ông bà nội.

Vũng Tàu: Nghi phạm xâm hại bé gái 12 tuổi bị bắt, đối tượng mong muốn hỗ trợ, đền bù - Ảnh 2
Thắng và em Y quen biết nhau qua mạng xã hội Facebook. Ảnh: Công an Online

Trước đó, theo thông tin từ Báo Công an Online, Cơ quan CSĐT tỉnh Thừa Thiên-Huế đã bắt tạm giam đối với Nguyễn Bá Thắng (SN 1999, trú ở Thừa Thiên-Huế) về hành vi hiếp dâm người dưới 16 tuổi theo khoản 2 Điều 142 BLHS. Mẹ của cháu Y. nhận thấy, con gái có nhiều dấu hiệu bất thường nên đã gặng hỏi thì mới biết em Y. bị Thắng xâm hại. Sau đó, gia đình nạn nhân đã làm đơn tố cáo Thắng đến cơ quan Công an. Tại cơ quan Công an, Thắng đã khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Được biết, Thắng và em Y quen biết nhau qua mạng xã hội Facebook.

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