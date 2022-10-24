Hà Tĩnh: Nam sinh lớp 11 mang dao phòng vệ đâm chết bạn vừa bị khởi tố, bắt tạm giam

Xã hội 24/10/2022 16:19

Lo sợ bạn đánh hội đồng, M. mang theo 1 con dao phòng thân. Khi xảy ra ẩu đả, em này dùng chính con dao đã giấu trong người đâm bạn tử vong.

Theo thông tin từ Báo VietNamNet, chiều 24/10, Phòng CSHS Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với nam sinh Phan Quang M. (trú xã Sơn Tiến, huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh) để điều tra về tội Giết người.

Theo cơ quan điều tra, trước đó, nam sinh này có mâu thuẫn với Nguyễn Tiến Th. (SN 2005, học lớp 12 cùng trường). Do lo sợ Th. sẽ rủ bạn đến đánh hội đồng, nên sáng 11/10, trước khi đến trường, M. thủ sẵn một con dao nhọn vào cặp.

Hà Tĩnh: Nam sinh lớp 11 mang dao phòng vệ đâm chết bạn vừa bị khởi tố, bắt tạm giam - Ảnh 1

Th. bị đâm tử vong, bệnh viện trả về nhà lo hậu sự. Ảnh: VietNamNet

Sau khi tan trường, Th. cùng nhóm bạn học trú cùng xã chặn đánh M.. Tuy nhiên, được mọi người can ngăn.

Trên đường về, đến đoạn đường thôn Giếng Thị, xã An Hòa Thịnh (huyện Hương Sơn) M. tiếp tục bị chặn đánh. Lúc này, nạn nhân Th. xông vào và đánh đấm M.

Lúc này, M. lấy dao thủ sẵn đâm một nhát vào lưng Th., khiến nạn nhân gục tại chỗ.

Trước đó, theo thông tin từ Báo Người Lao Động, trên đường đi học về, 1 học sinh THCS trên địa bàn huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng cũng bị 1 thanh niên cầm dao lao tới đâm tử vong. Được biết, giữa em T. và Thanh có mâu thuẫn, từng đánh nhau. T. cũng từng dùng dao đâm Thanh trước đó. Vụ việc khiến không ít người xót xa, thương tiếc.

 

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Từ khóa:   Hà Tĩnh đâm bạn tử vong bạo lực học đường

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