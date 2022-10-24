Hà Nội: Phẫn nộ nhóm đối tượng ném hàng chục túi mắm tôm, dầu luyn vào nhà dân để đe dọa, trả thù

Xã hội 24/10/2022 14:22

Do mâu thuẫn trong làm ăn, nhóm đối tượng đã dùng hàng chục túi mắm tôm, dầu luyn pha sẵn để trả thù.

Theo thông tin từ Báo VOV, ngày 24/10, Công an quận Hà Đông (TP Hà Nội) đã tiến hành tạm giữ hình sự Trịnh Đắc Hiếu (32 tuổi, Hoài Đức, Hà Nội), Đặng Văn Vũ (22 tuổi), Nguyễn Văn Đạt (23 tuổi) và Trần Hữu Quý (18 tuổi) để điều tra về hành vi Cố ý làm hư hỏng tài sản. Đồng thời tiến hành khởi tố vụ án Cố ý làm hư hỏng tài sản.

Đây được xác định là nhóm đối tượng có hành vi đe dọa tinh thần người dân bằng cách ném dầu luyn, mắm tôm, chất bẩn... vào cửa công ty, nhà riêng của nạn nhân có địa chỉ ở Hà Đông, TP Hà Nội.

Hà Nội: Phẫn nộ nhóm đối tượng ném hàng chục túi mắm tôm, dầu luyn vào nhà dân để đe dọa, trả thù - Ảnh 1
Chất bẩn gồm sơn và mắm tôm vấy lên các cánh cửa. Ảnh: VOV

Cụ thể, vụ việc ban đầu xảy ra do nhóm đối tượng trên có mâu thuẫn làm ăn với các đối tác, bạn hàng của mình. Theo điều tra, anh V cùng góp vốn làm ăn với Trịnh Đắc Hiếu (32 tuổi, trú tại Đông La, Hoài Đức, Hà Nội) và một số người khác để bán hàng ăn.

Thời gian sau, giữa anh V và Hiếu xảy ra mâu thuẫn, nên khi hết hạn hợp đồng, các bên không thống nhất được về việc góp vốn để tiếp tục kinh doanh.

Do bực tức vì việc làm ăn chung "đứt gánh", Hiếu nhờ Nguyễn Văn Đạt (23 tuổi, trú tại xã Vân Tảo, Thường Tín, Hà Nội) ném chất bẩn để trả thù anh V.

Hà Nội: Phẫn nộ nhóm đối tượng ném hàng chục túi mắm tôm, dầu luyn vào nhà dân để đe dọa, trả thù - Ảnh 2
Trịnh Đắc Hiếu (trái) chủ mưu vụ nhờ người ném hỗn hợp dầu luyn, mắm tôm. Ảnh: Lao Động

Theo Báo Lao Động cho hay, nhóm này mua 2 chai mắm tôm và dầu luyn đã qua sử dụng về trộn lẫn rồi hành sự. Chưa kết thúc, hai ngày sau, Hiếu gọi điện cho Đạt, đặt vấn đề nhờ tiếp tục “khủng bố” 2 địa chỉ trên và 1 nhà hàng, liên quan đến các đối tác cũ của Hiếu.

Sau khi chuẩn bị, pha chế hơn chục túi đựng hỗn hợp dầu luyn, mắm tôm, khoảng 2h sáng 12.10, Vũ gọi điện cho Đạt, Quý đi ném chất bẩn và rải tờ rơi.

Căn cứ kết quả điều tra, Công an quận Hà Đông đã tạm giữ hình sự nhóm Trịnh Đắc Hiếu, Đặng Văn Vũ, Nguyễn Văn Đạt và Trần Hữu Quý về tội danh "Cố ý làm hư hỏng tài sản", quy định tại khoản 1 điều 178 BLHS.

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