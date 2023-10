Trong quá trình chữa cháy, Công an quận Cầu Giấy đã kịp thời đưa hơn 10 người thoát khỏi đám cháy.

Nạn nhân xúc động khóc nức nở. Ảnh: Tổ Quốc

Theo thông tin từ Báo Dân Trí, thiếu tá Nguyễn Minh Đức (39 tuổi, Phó đội trưởng, Đội Cảnh sát PCCC&CNCH khu vực số 2, PC07) là người có mặt trong quá trình giải vây nhiều người. Anh Đức cùng với đồng đội đã sử dụng phương tiện cắt khung sắt, mở "chuồng cọp" để giải cứu các nạn nhân, đưa ra khỏi đám cháy. Cùng với đó, chỉ huy chữa cháy đã chỉ đạo lực lượng công an phường, dân phòng… tổ chức phân luồng giao thông và đảm bảo an ninh trật tự khu vực xảy ra cháy.

Xúc động chia sẻ lại giây phút sống còn, anh cho hay "Sau khi cắt được khung sắt, đưa các nạn nhân ra ngoài, có một cô gái trẻ đi tới ôm chặt lấy tôi rồi khóc nức nở. Khi đó tôi cũng chỉ biết đáp lại cô bé bằng cách ôm động viên".

Anh Đức cho hay, tiếp nhận tin báo cháy, đơn vị của anh cùng với Đội Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an quận Cầu Giấy điều 4 xe chữa cháy cùng hơn 20 cán bộ, chiến sĩ tới hiện trường. Tuy nhiên, do địa điểm cháy nằm trong ngõ nhỏ, ngôi nhà xảy ra cháy lại là dạng nhà có "chuồng cọp" nên tình hình khi đó rất nguy cấp, có nhiều người mắc kẹt bên trong.

Đám cháy khiến nhiều người hoảng sợ. Ảnh: Tổ quốc

Sau khi cắt được khung sắt, đưa các nạn nhân bị mắc kẹt ra ngoài an toàn, cô gái đã ôm chiến sỹ công an khóc nức nở: "bố mẹ ơi con được các anh ấy cứu rồi"... Anh Đức cho biết, sau khi cứu được các nạn nhân ra ngoài an toàn, anh cùng đồng đội cũng "tự thưởng" bằng cách ôm chầm lấy nhau. Được biết, trong vụ hỏa hoạn, một chiến sỹ bị thương tích được đồng đội chăm sóc ngay sau đó.

Hiện, công an quận Cầu Giấy (TP Hà Nội) đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy nghiêm trọng trên địa bàn.