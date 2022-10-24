Cháy lớn tại nhà trọ sinh viên ở Hà Nội: chiến sỹ PCCC kể lại giây phút cứu sống nữ sinh sau ‘chuồng cọp’, nạn nhân khóc nức nở vì hoảng hốt, người lấm lem khói bụi

Xã hội 24/10/2022 10:53

Đám cháy xảy ra khiến nhiều người mắc kẹt. Vào thời điểm trên, nhiều nạn nhân được cứu thoát vô cùng cảm kích các chiến sỹ trẻ.

Thời gian gần đây, nhiều vụ cháy lớn xảy ra khiến người dân không khỏi sợ hãi. Trong đó, lực lượng chức năng và các cán bộ rất vất vả để cứu nguy, giải thoát nhiều người. Vào tối 23/10, theo thông tin từ Báo Người Lao Động, một vụ cháy lớn đã xảy ra tại căn nhà trong ngách 132/1 Cầu Giấy, phường Quan Hoa (quận Cầu Giấy), kèm theo những cột khói bốc cao.

Cháy lớn tại nhà trọ sinh viên ở Hà Nội: chiến sỹ PCCC kể lại giây phút cứu sống nữ sinh sau ‘chuồng cọp’, nạn nhân khóc nức nở vì hoảng hốt, người lấm lem khói bụi - Ảnh 1
Đám cháy tại Hà Nội. Ảnh: Dân Trí

Trong quá trình chữa cháy, Công an quận Cầu Giấy đã kịp thời đưa hơn 10 người thoát khỏi đám cháy.

Một cô gái trẻ mặt mũi lấm lem, sau khi thoát được đám cháy đã ôm chặt người lính cứu hỏa khóc nức nở. Hoảng sợ sau khung cảnh đám cháy khói nghi ngút, thiêu rụi nhiều đồ đạc và được giải vây sau những tấm kẽm gai, cô gái cho thấy hành động vô cùng cảm kích những chiến sỹ đã không quản ngại nguy hiểm giải cứu những nạn nhân thoát khỏi cái chết cận kề.

Cháy lớn tại nhà trọ sinh viên ở Hà Nội: chiến sỹ PCCC kể lại giây phút cứu sống nữ sinh sau ‘chuồng cọp’, nạn nhân khóc nức nở vì hoảng hốt, người lấm lem khói bụi - Ảnh 2

 

Cháy lớn tại nhà trọ sinh viên ở Hà Nội: chiến sỹ PCCC kể lại giây phút cứu sống nữ sinh sau ‘chuồng cọp’, nạn nhân khóc nức nở vì hoảng hốt, người lấm lem khói bụi - Ảnh 3
Nạn nhân xúc động khóc nức nở. Ảnh: Tổ Quốc

Theo thông tin từ Báo Dân Trí, thiếu tá Nguyễn Minh Đức (39 tuổi, Phó đội trưởng, Đội Cảnh sát PCCC&CNCH khu vực số 2, PC07) là người có mặt trong quá trình giải vây nhiều người. Anh Đức cùng với đồng đội đã sử dụng phương tiện cắt khung sắt, mở "chuồng cọp" để giải cứu các nạn nhân, đưa ra khỏi đám cháy. Cùng với đó, chỉ huy chữa cháy đã chỉ đạo lực lượng công an phường, dân phòng… tổ chức phân luồng giao thông và đảm bảo an ninh trật tự khu vực xảy ra cháy.

Xúc động chia sẻ lại giây phút sống còn, anh cho hay "Sau khi cắt được khung sắt, đưa các nạn nhân ra ngoài, có một cô gái trẻ đi tới ôm chặt lấy tôi rồi khóc nức nở. Khi đó tôi cũng chỉ biết đáp lại cô bé bằng cách ôm động viên".

Anh Đức cho hay, tiếp nhận tin báo cháy, đơn vị của anh cùng với Đội Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an quận Cầu Giấy điều 4 xe chữa cháy cùng hơn 20 cán bộ, chiến sĩ tới hiện trường. Tuy nhiên, do địa điểm cháy nằm trong ngõ nhỏ, ngôi nhà xảy ra cháy lại là dạng nhà có "chuồng cọp" nên tình hình khi đó rất nguy cấp, có nhiều người mắc kẹt bên trong.

Cháy lớn tại nhà trọ sinh viên ở Hà Nội: chiến sỹ PCCC kể lại giây phút cứu sống nữ sinh sau ‘chuồng cọp’, nạn nhân khóc nức nở vì hoảng hốt, người lấm lem khói bụi - Ảnh 4
 

 

Cháy lớn tại nhà trọ sinh viên ở Hà Nội: chiến sỹ PCCC kể lại giây phút cứu sống nữ sinh sau ‘chuồng cọp’, nạn nhân khóc nức nở vì hoảng hốt, người lấm lem khói bụi - Ảnh 5
 

 

Cháy lớn tại nhà trọ sinh viên ở Hà Nội: chiến sỹ PCCC kể lại giây phút cứu sống nữ sinh sau ‘chuồng cọp’, nạn nhân khóc nức nở vì hoảng hốt, người lấm lem khói bụi - Ảnh 6
Đám cháy khiến nhiều người hoảng sợ. Ảnh: Tổ quốc

Sau khi cắt được khung sắt, đưa các nạn nhân bị mắc kẹt ra ngoài an toàn, cô gái đã ôm chiến sỹ công an khóc nức nở: "bố mẹ ơi con được các anh ấy cứu rồi"... Anh Đức cho biết, sau khi cứu được các nạn nhân ra ngoài an toàn, anh cùng đồng đội cũng "tự thưởng" bằng cách ôm chầm lấy nhau. Được biết, trong vụ hỏa hoạn, một chiến sỹ bị thương tích được đồng đội chăm sóc ngay sau đó.

Hiện, công an quận Cầu Giấy (TP Hà Nội) đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy nghiêm trọng trên địa bàn.

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Từ khóa:   cháy tại Hà Nội cháy nhà trọ chiến sỹ PCCC

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