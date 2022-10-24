Điều tra nguyên nhân vụ cháy lớn tại Hà Nội, nhiều sinh viên mắc kẹt

Xã hội 24/10/2022 10:06

Hiện, vụ cháy lớn tại quận Cầu Giấy, Hà Nội đang được công an vào cuộc điều tra, làm rõ nguyên nhân.

Theo thông tin từ Toquoc.vn, tối ngày 23/10, một đám cháy lớn bùng phát tại căn nhà trọ ở ngách 132/1 đường Cầu Giấy, phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy, Hà Nội. Theo nhận định ban đầu, ngôi nhà nơi xảy ra đám cháy cao 6 tầng với diện tích khoảng 50m2, bên trong căn nhà còn có nhiều người mắc kẹt.

Điều tra nguyên nhân vụ cháy lớn tại Hà Nội, nhiều sinh viên mắc kẹt - Ảnh 1

 

Điều tra nguyên nhân vụ cháy lớn tại Hà Nội, nhiều sinh viên mắc kẹt - Ảnh 2

 

Điều tra nguyên nhân vụ cháy lớn tại Hà Nội, nhiều sinh viên mắc kẹt - Ảnh 3
Cảnh sát PCCC khẩn trương cứu người. Ảnh: Tổ quốc

Nhận được tin báo, Trung tâm Thông tin Chỉ huy Công an Thành phố đã điều động 4 xe chữa cháy của Công an quận Cầu Giấy cùng nhiều cán bộ chiến sĩ tới hiện trường để triển khai chữa cháy.

Điều tra nguyên nhân vụ cháy lớn tại Hà Nội, nhiều sinh viên mắc kẹt - Ảnh 4
Một chiến sỹ công an bị thương trong quá trình chữa cháy. Ảnh: Tổ quốc

Tổ công tác đã phong tỏa khu vực, hướng dẫn người dân di chuyển an toàn. Trong quá trình dập lửa, ứng cứu người dân, một đồng chí bị thương trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chữa cháy.

Điều tra nguyên nhân vụ cháy lớn tại Hà Nội, nhiều sinh viên mắc kẹt - Ảnh 5
Hiện trường vụ việc. Ảnh: Người Lao Động

Thông tin từ Báo Người Lao Động cho hay, vụ cháy hiện không có thương vong về người. Vào thời điểm trên, nhiều xe máy của sinh viên để dưới tầng 1 khu nhà cùng nhiều đồ vật khác bị thiêu rụi. Trong quá trình chữa cháy, Công an quận Cầu Giấy đã kịp thời đưa hơn 10 người thoát khỏi đám cháy.

Ngày 24-10, Công an quận Cầu Giấy (TP Hà Nội) đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy nghiêm trọng tại một nhà trọ mới xảy ra trên địa bàn.

 

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Từ khóa:   cháy Hà Nội cháy nhà trọ phòng cháy chữa cháy

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