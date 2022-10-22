Khi xảy ra mâu thuẫn, tranh cãi với chồng, người phụ nữ đã uống thuốc trừ sâu sẵn có trong nhà dẫn đến tử vong.

Thông tin từ Báo Dân Việt cho hay, ngày 22/10, UBND xã Ia Pết (huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai) xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra trường hợp người phụ nữ uống thuốc trừ sâu tự tử dẫn đến tử vong. Nạn nhân được xác định là chị A Dên (25 tuổi, trú tại thôn Ođeh, xã Ia Pết, huyện Đak Đoa).

Gia đình tổ chức hậu sự cho chị A Dên. Ảnh: Dân Việt

Theo thông tin ban đầu, gia đình chị Dên có một khoản nợ nên anh Mêk (chồng chị Dên) thường xuyên phải đi làm thuê để có tiền trả nợ. Vợ chồng chị A.D cũng thường xảy ra mâu thuẫn, cãi vã trước khi dẫn đến vụ việc. Đỉnh điểm là tranh cãi dẫn đến việc chị Dên tìm chai thuốc sâu có sẵn trong nhà tự kết liễu đời mình vì chồng không thường xuyên làm phụ công việc đỡ đần cho nhà vợ.

Theo báo Công Luận, nạn nhân sau đó đã về nhà mẹ đẻ và được chuyển viện cấp cứu. Tuy nhiên, do lượng thuốc ngấm vào cơ thể khiến chị D. tử vong sau đó. Theo UBND xã Ia Pết, gia đình chị Dên có 2 con nhỏ

Vụ lái xe tải tố cáo tổ kiểm lâm ẩu đả, gọi người đánh dân: đội trưởng đội cơ động lên tiếng phản bác thông tin Vụ việc hiện tại khiến cư dân mạng xôn xao vì có nhiều điểm bất thường từ phía hai bên trong quá trình xảy ra vụ việc. Mới nhất, đội trưởng đội cơ động cũng đã lên tiếng về vụ việc này.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/gia-lai-phut-nong-noi-vi-mau-thuan-voi-chong-nguoi-phu-nu-uong-thuoc-tru-sau-ket-lieu-doi-minh-516675.html