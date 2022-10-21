Do va chạm với ô tô, người đàn ông sau đó được đưa vào viện cấp cứu trong tình trạng bị thương nặng. Người đàn ông sau đó đã tử vong tại bệnh viện chưa rõ lai lịch và thân nhân.

Theo thông tin từ Báo Thanh Niên, khoảng 10 giờ 20 ngày 20.10, người đàn ông đi xe đạp trên đường Phan Văn Trị hướng từ đường Phạm Văn Đồng đi đường Phan Đăng Lưu.

Khi chạy xe đạp đến trước đường Phan Văn Trị (đoạn thuộc P.14, Q.Bình Thạnh, TP.HCM) thì va chạm với 1 ô tô đi cùng chiều. Chiếc xe đạp trượt dài, người đàn ông ngã ra đường và bị thương rất nặng.

Người đàn ông đi xe đạp bị tai nạn, tử vong tại bệnh viện. Ảnh: Zing News

Người dân đến hỗ trợ đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định nhưng nạn nhân tử vong sau đó. Trước khi tử vong, người đàn ông cho biết mình tên Nguyễn Văn Bảy.

Theo thông tin từ Zing News, công an Q.Bình Thạnh đã phối hợp các đơn vị liên quan tổ chức khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai những người liên quan để làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Ngày 21.10, lực lượng chức năng Q.Bình Thạnh phát thông báo tìm thân nhân người đàn ông tử vong trong vụ xe đạp va chạm với ô tô xảy ra trên địa bàn.

Công an cũng phát thông báo nhận dạng nạn nhân với các đặc điểm: đi xe đạp màu đen, đội nón lá, áo khoác màu đen, quần lửng màu xám, mang dép tổ ong trắng.

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