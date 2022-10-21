Vừa qua, việc người cha nhẫn tâm đánh đập, hành hạ con trai ruột bằng dây thắt lưng, bắt con bỏ hết quần áo bò ra ngoài đường khiến cộng đồng mạng không khỏi phẫn nộ.

Theo thông tin từ Zing News, vào sáng 21/10, Công an TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng đã có lệnh bắt khẩn cấp Nguyễn Thành Luân để điều tra về hành vi bạo hành con ruột. Nguyễn Thành Luân được xác định là người đã hành hạ cháu N.A.H. (10 tuổi, con trai ruột Luân). Người này khi nghe vợ kể con trai lấy 100.000 đồng đã không thương tiếc nhiều lần dùng dây thắt lưng đánh vào người, mặt và cơ thể của cháu H.

Người cha bị bắt giữ. Ảnh: Zing News Chưa dừng lại, người cha còn bắt con trai cởi hết quần áo và bắt quỳ xuống sàn nhà rồi tiếp tục đánh. Người này còn dùng dây thắt lưng đeo vào cổ dắt cháu H. bò từ căn hộ xuống cầu thang, bò ra ngoài đường rồi bắt bò vào căn hộ. Khi hành hạ con bò ra ngoài, người này còn liên tục dùng chân đá vào người, cầm dây thắt lưng lôi ngược lên 2-3 lần và tát vào mặt con. Người cha dùng dây cột cổ lôi kéo con. Ảnh: Công an nhân dân Theo cảnh sát, người đàn ông 37 tuổi đang chấp hành án treo về tội Gây rối trật tự công cộng trên địa bàn TP Đà Lạt. Gã đàn ông cùng cơn men ra tay bạo hành con mình một cách dã man. Sự việc được camera ghi lại toàn bộ.

Cũng theo thông tin từ Báo Công an nhân dân, đối tượng cũng đã nhiều lần dùng cây, gậy đánh con trai mình. Ngay sau tiếp nhận tin báo của người dân, Công an TP Đà Lạt đã đến hiện trường để làm rõ vụ việc. Cơ quan chức năng cũng đã test nhanh chất ma túy đối với Nguyễn Thành Luân cho kết quả âm tính. Trên cơ sở tài liệu, chứng cứ thu thập được, Công an TP Đà Lạt nhanh chóng điều tra, củng cố hồ sơ xử lý nghiêm hành vi của Luân. Trước đó, thông tin về những vụ bạo hành trẻ em khiến nhiều người không khỏi phẫn nộ, lên án. Điển hình như việc cháu bé ở Thạch Thất, Hà Nội bị cha dượng đóng nhiều cây đinh vào đầu dẫn đến tử vong, hay một một dì ghẻ đã nhẫn tâm, nhiều lần đánh đập cháu bé, bắt bé chui vào chuồng chó, quỳ gối trong chuồng chó,... hành hạ nhiều ngày liền dẫn đến bé 8 tuổi phù phổi cấp do sốc chấn thương ra đi mãi mãi khiến dư luận không dám tin vào những hành vi tàn bạo. Hiện tại, vụ việc người cha ruột bạo hành con cũng là hành vi đáng lên án, nhiều người không tin đây là cách một người cha dạy con mình lớn khôn, trưởng thành mà hoàn toàn vi phạm pháp luật và trái đạo đức.

Tiết lộ nguyên nhân ban đầu vụ người đàn ông dùng búa đánh bé gái tử vong thương tâm ở Quảng Nam Vào chiều 20-10, một người đàn ông lạ mặt đã ra tay dã man với hai ông cháu đang trên đường về dẫn đến bé gái tử vong tại chỗ.

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