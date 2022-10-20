Mới đây, VKSND Bình Dương ký quyết định gộp vụ án bà Nguyễn Phương Hằng nhằm xử lý triệt để, toàn diện hành vi của nữ doanh nhân.

Theo thông tin từ Báo Người Lao Động cho biết, tối 20-10 Công an TP HCM đã yêu cầu Bình Dương bổ sung một số việc liên quan đến vụ án của bà Nguyễn Phương Hằng (SN 1971, ngụ TP HCM).

Trước đó, VKSND Bình Dương ký quyết định yêu cầu Cơ quan CSĐT Công an Bình Dương chuyển vụ án cho Cơ quan CSĐT Công an TP HCM nhập vụ án nhằm xử lý triệt để, toàn diện hành vi phạm tội của bà Nguyễn Phương Hằng.

Cụ thể, bà Nguyễn Phương Hằng nhận đơn tố cáo về các hành vi "Làm nhục người khác", "Vu khống" và "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích Nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân".

Bà Nguyễn Phương Hằng. Ảnh: Người Lao Động

Theo thông tin từ Báo Thanh Niên trước đó, quá trình Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM điều tra bổ sung vụ án “lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân” đối với bị can Nguyễn Phương Hằng (51 tuổi, ngụ TP.HCM, Tổng giám đốc Công ty CP Đại Nam, Bình Dương), thì bị can này và gia đình có đơn gửi Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM, Viện KSND TP.HCM đề nghị xin được tại ngoại điều tra. Bị can Nguyễn Phương Hằng bị khởi tố, bắt tạm giam từ ngày 24.3.2022 đến nay.

Trong đơn xin, gia đình bị can nêu bà Nguyễn Phương Hằng đã có nhiều đóng góp trong hoạt động từ thiện, nhân đạo, nhất là trong đại dịch Covid-19. Bên cạnh đó, gia đình muốn xin cho bị can được áp dụng các biện pháp khác thay thế tạm giam để ra ngoài điều trị bệnh.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/sau-don-xin-tai-ngoai-vksnd-binh-duong-de-nghi-gop-vu-an-ba-nguyen-phuong-hang-516036.html