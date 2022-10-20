Mổ cấp cứu thai nhi trong đêm, mẹ con sản phụ đều tử vong: Bệnh viện ở Nghệ An đề nghị điều tra, làm rõ

Xã hội 20/10/2022 16:32

Được các bác sĩ hội chẩn, mổ cấp cứu khẩn cấp tại bệnh viện để cứu thai nhi. Tuy nhiên, mẹ con sản phụ đều không qua khỏi.

Theo thông tin từ Info/VietNamNet, Ban Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Đô Lương đang yêu cầu kíp trực liên quan làm báo cáo và rà soát lại quy trình tiếp nhận, điều trị cấp cứu đối vụ việc một sản phụ và con đều tử vong khi được tiến hành cấp cứu tại bệnh viện.

Mổ cấp cứu thai nhi trong đêm, mẹ con sản phụ đều tử vong: Bệnh viện ở Nghệ An đề nghị điều tra, làm rõ - Ảnh 1
Bệnh viện Đa khoa huyện Đô Lương, nơi sản phụ nhập viện nguy kịch. Ảnh: Info/VietNamNet

Trước đó, theo thông tin từ Báo Giao Thông, khoảng 0h ngày 20/10, Bệnh viện Đa khoa Đô Lương tiếp nhận sản phụ T. T. H. (SN 1981, trú tại xã Đà Sơn, huyện Đô Lương) trong tình trạng nguy kịch.

“Sản phụ này nhập viện trong tình trạng nguy kịch, vỡ ối, bị sốc. Các bác sĩ trong kíp mổ cũng giải thích cho người nhà biết là “còn nước còn tát” và sau đó gia đình đồng tình để bác sĩ mổ cấp cứu”, ông Lê Đức Hải - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Đô Lương (tỉnh Nghệ An) nói và cho biết thêm.

Sau khi hội chẩn, các bác sĩ tiến hành mổ cấp cứu để cứu thai nhi ngay trong đêm. Sản phụ sau đó cũng được chuyển bệnh viện tuyến trên nhưng không qua khỏi.

Qua khai thác thông tin từ người nhà, bước đầu xác định sản phụ H. mang thai chuyển dạ sinh nhưng ở nhà một mình với con nhỏ nên khi lên cơn đau thì choáng váng và bị ngã, sau đó được hàng xóm phát hiện rồi đưa đến bệnh viện để cấp cứu. Hiện, sự việc vẫn đang được xác minh, làm rõ.

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Từ khóa:   sản phụ tử vong Nghệ An sản phụ

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