Nhân chứng tiết lộ thông tin vụ cháy nhà xưởng 1000m2 khiến bảo vệ tử vong: nồng nặc mùi nhựa cháy, khói đen ngùn ngụt bốc cao hàng trăm mét

Xã hội 20/10/2022 14:08

Vào sáng sớm 20/10, một đám cháy dữ dội bốc lên tại khu vực Hà Đông, Hà Nội. Lực lượng cảnh sát đã điều 7 xe chữa cháy và hơn 50 lính cứu hỏa làm việc, xử lý kịp thời.

Thông tin từ VTV News cho biết, người dân gần quanh khu vực chứng kiến cột khói và ngọn lửa bốc lên cao, tiếng còi cứu hỏa inh ỏi trong khoảng 7h30 phút sáng, thời điểm này trời đang mưa nặng hạt. Theo phản ánh của người dân tại địa bàn, có người mắc kẹt bên trong đám cháy và kịp thời báo cho chính quyền địa phương xử lý.

Thông tin ban đầu đám cháy lớn, kèm theo từng cuộn khói đen bốc lên nghi ngút xuất phát từ 3 nhà kho, kết hợp xưởng sản xuất có diện tích hàng nghìn mét vuông, đối diện một chung cư, gần chợ 365, phường Hà Cầu, Hà Đông (Hà Nội).

Nhân chứng tiết lộ thông tin vụ cháy nhà xưởng 1000m2 khiến bảo vệ tử vong: nồng nặc mùi nhựa cháy, khói đen ngùn ngụt bốc cao hàng trăm mét - Ảnh 1
Đám cháy bốc lên dữ dội tại nhà xưởng. Ảnh: VTV

Cũng theo một số nhân chứng cho hay: "Tôi cảm thấy mùi khét nồng nặc, giống như mùi nhựa cháy", anh Phong (nhân chứng sống gần hiện trường) chia sẻ trên Báo Sức khỏe và đời sống. Người này cho biết phía trong xưởng có chứa sơn và đồ tiêu dùng khác.

Tại hiện trường, phần tường và mái của một số nhà xưởng bị đổ sập. Để phun nước vào bên trong, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH phải phá tường nhà kho.

Nhân chứng tiết lộ thông tin vụ cháy nhà xưởng 1000m2 khiến bảo vệ tử vong: nồng nặc mùi nhựa cháy, khói đen ngùn ngụt bốc cao hàng trăm mét - Ảnh 2

 

Nhân chứng tiết lộ thông tin vụ cháy nhà xưởng 1000m2 khiến bảo vệ tử vong: nồng nặc mùi nhựa cháy, khói đen ngùn ngụt bốc cao hàng trăm mét - Ảnh 3
Người dân chứng kiến cột khói cao bốc cháy dữ dội. Ảnh: Sức khỏe và đời sống

Trả lời trên Báo Sức khỏe và đời sống, đại diện Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an Hà Nội cho hay, vụ cháy khiến một người tử vong là nhân viên bảo vệ khu xưởng. "Cơ sở này đã bị đình chỉ hoạt động từ năm 2020. Hỏa hoạn thiêu rụi phần diện tích khoảng 800 m2. "

Đến thời điểm 8h15, lực lượng chữa cháy đã khống chế để không cho đám cháy cháy lan ra các nhà kho khác.

Nhân chứng tiết lộ thông tin vụ cháy nhà xưởng 1000m2 khiến bảo vệ tử vong: nồng nặc mùi nhựa cháy, khói đen ngùn ngụt bốc cao hàng trăm mét - Ảnh 4
Các vật dụng trong kho bị thiêu cháy rụi. Ảnh: Tuổi Trẻ

Tuy nhiên, do hiện trường cháy có nhiều chất, nguyên liệu dễ cháy và vẫn còn âm ỉ nên các đơn vị chữa cháy tiếp tục tiến hành phun nước, làm mát để ngăn ngừa ngọn lửa bùng phát trở lại.

Theo ghi nhận, trong khoảng hai tiếng, đám cháy thiêu rụi hơn 1.000m2 nhà xưởng nhiều xe cứu hỏa và 1 xe cứu thương cũng đã được điều động tới hiện trường vụ cháy.

 

Hà Đông: Cháy lớn tại kho nhà xưởng khiến một bảo vệ tử vong, cột khói đen bốc cao nghi ngút

Hà Đông: Cháy lớn tại kho nhà xưởng khiến một bảo vệ tử vong, cột khói đen bốc cao nghi ngút

Đám cháy bùng phát từ một nhà xưởng kết hợp làm kho sản xuất sơn tại khu vực chợ, một bảo vệ nhà xưởng tử vong và thiêu rụi gần 1000m2 nhà xưởng.

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