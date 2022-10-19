Thông tin mới nhất về việc điều tra một người tử vong trong đống dăm gỗ do xe tải bị lật vừa được công an xác minh.

Cụ thể, theo thông tin từ Báo Sức khỏe và đời sống, đại diện Ban ATGT tỉnh Phú Thọ cho biết vụ tai nạn xảy ra do chiếc xe đầu kéo bị lật.

Theo thông tin ban đầu, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 9h40′ ngày 18/10, tại Km0+900 QL.70B, thuộc địa phận khu Hợp Lai, xã Tây Cốc, huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ.

Chiếc xe bị lật. Ảnh: Sức khỏe và đời sống

Lúc này anh Nguyễn Ngọc Điệp (SN 1982, trú tại xã Vô Tranh, huyện Hạ Hoà, tỉnh Phú Thọ) điều khiển xe ô tô đầu kéo BKS 19C-126.10 kéo theo rơ moóc BKS 19CR-017.74 chở dăm gỗ, lưu thông theo hướng Hạ Hoà – Tây Cốc, khi đến đếm địa điểm trên thì xe bị lật nghiêng sang trái đường theo chiều đi.

Khi lật, xe đã đổ vào cổng nhà ven đường khiến một tử vong trong tư thế đang ngồi trên xe máy. Người này bị tấm bạt và dăm của rơ moóc đè phủ lên người. Ngoài ra, hậu quả vụ tai nạn làm đổ cổng nhà ông Phạm Chí Hà (SN 1973, trú tại khu Hợp Lai, xã Tây Cốc, huyện Đoan Hùng); gãy đổ cánh cửa xếp và hư hỏng 2 xe mô tô của gia đình ông Phạm Chí Phú (SN 1971, trú tại khu Hợp Lai, xã Tây Cốc).

Hiện trường vụ việc. Ảnh: Pháp Luật Việt Nam

Trước đó, theo thông tin từ Báo Pháp Luật Việt Nam, trong lúc dọn dẹp đống dăm gỗ đổ bên vệ đường do xe tải bị lật, người dân bất ngờ phát hiện thi thể một người đàn ông bị vùi lấp trong đó.

Nạn nhân tử vong được xác định là ông L.M.N (SN 1970, trú tại xã Đại An, huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ).

Hiện tại, vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ./.

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