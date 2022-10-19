Xác định thông tin về chiếc xe lật kinh hoàng khiến một người tử vong trong đống dăm gỗ

Xã hội 19/10/2022 14:16

Thông tin mới nhất về việc điều tra một người tử vong trong đống dăm gỗ do xe tải bị lật vừa được công an xác minh.

Cụ thể, theo thông tin từ Báo Sức khỏe và đời sống, đại diện Ban ATGT tỉnh Phú Thọ cho biết vụ tai nạn xảy ra do chiếc xe đầu kéo bị lật.

Theo thông tin ban đầu, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 9h40′ ngày 18/10, tại Km0+900 QL.70B, thuộc địa phận khu Hợp Lai, xã Tây Cốc, huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ.

Xác định thông tin về chiếc xe lật kinh hoàng khiến một người tử vong trong đống dăm gỗ - Ảnh 1
Chiếc xe bị lật. Ảnh: Sức khỏe và đời sống

Lúc này anh Nguyễn Ngọc Điệp (SN 1982, trú tại xã Vô Tranh, huyện Hạ Hoà, tỉnh Phú Thọ) điều khiển xe ô tô đầu kéo BKS 19C-126.10 kéo theo rơ moóc BKS 19CR-017.74 chở dăm gỗ, lưu thông theo hướng Hạ Hoà – Tây Cốc, khi đến đếm địa điểm trên thì xe bị lật nghiêng sang trái đường theo chiều đi.

Khi lật, xe đã đổ vào cổng nhà ven đường khiến một tử vong trong tư thế đang ngồi trên xe máy. Người này bị tấm bạt và dăm của rơ moóc đè phủ lên người. Ngoài ra, hậu quả vụ tai nạn làm đổ cổng nhà ông Phạm Chí Hà (SN 1973, trú tại khu Hợp Lai, xã Tây Cốc, huyện Đoan Hùng); gãy đổ cánh cửa xếp và hư hỏng 2 xe mô tô của gia đình ông Phạm Chí Phú (SN 1971, trú tại khu Hợp Lai, xã Tây Cốc).

Xác định thông tin về chiếc xe lật kinh hoàng khiến một người tử vong trong đống dăm gỗ - Ảnh 2
Hiện trường vụ việc. Ảnh: Pháp Luật Việt Nam

Trước đó, theo thông tin từ Báo Pháp Luật Việt Nam, trong lúc dọn dẹp đống dăm gỗ đổ bên vệ đường do xe tải bị lật, người dân bất ngờ phát hiện thi thể một người đàn ông bị vùi lấp trong đó.

Nạn nhân tử vong được xác định là ông L.M.N (SN 1970, trú tại xã Đại An, huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ).

Hiện tại, vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ./.

 

Danh tính thực sự của hung thủ 16 tuổi sát hại nạn nhân ở Đắk Lắk: có họ hàng với nạn nhân, ra tay nhẫn tâm với 20 nhát chém

Danh tính thực sự của hung thủ 16 tuổi sát hại nạn nhân ở Đắk Lắk: có họ hàng với nạn nhân, ra tay nhẫn tâm với 20 nhát chém

Vài ngày qua, người dân tại địa bàn TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk không khỏi rúng động trước hành vi sát hại nhẫn tâm của một thiếu niên 16 tuổi.

Xem thêm
Từ khóa:   xe chở dăm gỗ bị lật Phú Thọ xe chở dăm gỗ xe kéo

TIN MỚI NHẤT

Bắt sống rắn hổ mang chúa dài 3,3 mét ẩn nấp dưới gầm giường

Bắt sống rắn hổ mang chúa dài 3,3 mét ẩn nấp dưới gầm giường

Video 1 giờ 5 phút trước
Đúng 2 tháng tới, 3 con giáp được Thần Tài báo mộng dù nghèo đến mấy cũng giàu, tiền bạc dư dả, của ăn của để chất đống trong nhà

Đúng 2 tháng tới, 3 con giáp được Thần Tài báo mộng dù nghèo đến mấy cũng giàu, tiền bạc dư dả, của ăn của để chất đống trong nhà

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 35 phút trước
Ô tô lao vào gầm xe tải đang đỗ, 7 người thiệt mạng thương tâm

Ô tô lao vào gầm xe tải đang đỗ, 7 người thiệt mạng thương tâm

Video 2 giờ 5 phút trước
Bước qua tháng 10/2026, 3 con giáp được Thần Tài gọi tên, tiền nhiều đếm không xuể, cơ hội vàng đến tay, giàu sang phú quý hơn người

Bước qua tháng 10/2026, 3 con giáp được Thần Tài gọi tên, tiền nhiều đếm không xuể, cơ hội vàng đến tay, giàu sang phú quý hơn người

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 35 phút trước
Cây xanh cao 30 mét đổ xuống đường, đè trúng nhiều người là 4 người bị thương

Cây xanh cao 30 mét đổ xuống đường, đè trúng nhiều người là 4 người bị thương

Video 3 giờ 2 phút trước
Tử vi 3 ngày cuối tuần (2, 3, 4 tháng 10), 3 con giáp công danh chạm đỉnh, mở lối Vinh Hoa, Tiền Tài cực thịnh vượng

Tử vi 3 ngày cuối tuần (2, 3, 4 tháng 10), 3 con giáp công danh chạm đỉnh, mở lối Vinh Hoa, Tiền Tài cực thịnh vượng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 35 phút trước
Gia Lai: Người phụ nữ tử vong sau khi ngã từ tầng 5 khách sạn

Gia Lai: Người phụ nữ tử vong sau khi ngã từ tầng 5 khách sạn

Đời sống 4 giờ 2 phút trước
Chia buồn với 3 con giáp Tài Vận lao dốc, đời sống khó khăn, tình duyên buồn phiền trong 10 ngày cuối tháng 8 âm lịch

Chia buồn với 3 con giáp Tài Vận lao dốc, đời sống khó khăn, tình duyên buồn phiền trong 10 ngày cuối tháng 8 âm lịch

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 35 phút trước
Lưu ý an toàn khi ăn loại quả quen thuộc để tránh độc tố từ phần hạt

Lưu ý an toàn khi ăn loại quả quen thuộc để tránh độc tố từ phần hạt

Dinh dưỡng 5 giờ 5 phút trước
Vĩnh Long: Người phụ nữ bán cá bất ngờ trúng số hơn 6 tỷ đồng, nhận tiền mặt

Vĩnh Long: Người phụ nữ bán cá bất ngờ trúng số hơn 6 tỷ đồng, nhận tiền mặt

Đời sống 5 giờ 12 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?

Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?

Hôm nay 23/9: Thời tiết xấu nhất, mưa xuất hiện từ sớm có thể kéo dài đến đêm

Hôm nay 23/9: Thời tiết xấu nhất, mưa xuất hiện từ sớm có thể kéo dài đến đêm

Trẻ sẽ chơi gì sau khi buông điện thoại xuống?

Trẻ sẽ chơi gì sau khi buông điện thoại xuống?