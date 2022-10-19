Vài ngày qua, người dân tại địa bàn TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk không khỏi rúng động trước hành vi sát hại nhẫn tâm của một thiếu niên 16 tuổi.
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Trước đó, theo thông tin từ Báo Dân Trí, vào chiều ngày 17/10, người thân gọi điện thoại nhiều lần nhưng không thấy ông Y.K.B. trả lời nên đã đi vào chòi rẫy để kiểm tra thì hoảng sợ khi thấy nạn nhân đã tử vong với nhiều vết chém trên thi thể, người nhà sau đó đã trình báo đến cơ quan công an.
Xác định tính chất nghiêm trọng của vụ việc, lãnh đạo Công an tỉnh đã trực tiếp đến hiện trường chỉ đạo các lực lượng điều tra, làm rõ, hơn 100 cán bộ, chiến sĩ được huy động để truy bắt bằng được đối tượng.
Đến khoảng 2h sáng 18/10, lực lượng công an đã bắt được Y Wiêt K. khi đối tượng đang lẩn trốn tại địa bàn xã Krông Na (huyện Buôn Đôn).
Danh tính hung thủ được xác nhận có quan hệ với gia đình nạn nhân. Cụ thể, thiếu niên 16 tuổi là cháu và người bị giết tàn nhẫn là chú họ của người này. Trong lúc ăn nhậu, do mâu thuẫn, thiếu niên 16 tuổi đã dùng dao chém chú họ 20 nhát rồi bỏ trốn. Tại hiện trường, công an xác định nạn nhân bị giết từ 1 đến 2 ngày trước, hung thủ ra tay rất tàn độc.
Sau khi gây án, đối tượng còn lấy thêm xe máy và điện thoại của nạn nhân rồi bỏ trốn khỏi hiện trường. Đối tượng đưa chiếc xe máy của ông Y.K.B vào khu vực suối (thuộc xã Krông Na, huyện Buôn Đôn) cất giấu trước khi bị phát hiện.
Lãnh đạo Phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đang tiếp tục đấu tranh làm rõ vụ giết người trong chòi rẫy cà phê.