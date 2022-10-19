Nhóm đối tượng sau khi bị bắt đã có những lời khai tại cơ quan công an. Trong đó, khi thấy tài sản không có người trông coi lúc mưa bão, nhóm này đã ra tay hành động.

Theo thông tin từ Báo Người Lao Động cho hay, vào đêm 14-10, nhóm này có đi đánh bida về thì gặp mưa lớn, nước dâng cao. Bên cạnh đó, khi đi ngang qua cửa hàng, thấy cửa kính cường lực bị vỡ và trong cửa hàng không có người trông coi nên đã rủ nhau vào tìm tài sản để trộm.

Các nghi phạm tại cơ quan công an sáng 19-10. Ảnh: Người Lao Động

Trước đó, theo lời khai của người trình báo cho hay, trong đêm mưa lũ lịch sử 14-10, chị này đã cho nhiều người lạ vào tá túc, tránh mưa. Tuy nhiên, sau khi số người này rời đi, cửa hàng phát hiện mất 130 chiếc điện thoại, trị giá 1,2 tỉ đồng.

Vụ việc khiến người dân thành phố phẫn nộ, lên án hành vi vong ơn, bội bạc của nhóm người vì đã trộm tài sản của người giúp đỡ mình trong lúc thiên tai, hoạn nạn.

5 nghi phạm tại cơ quan. Ảnh: VOV

Cũng theo thông tin từ Báo VOV, sau khi vào cuộc điều tra, công an xác định được 5 đối tượng nghi vấn nêu trên, quyết định tạm giữ hình sự để củng cố hồ sơ khởi tố. Ngoài ra, công an cũng xác định 4 đối tượng khác có liên quan, mời các đối tượng làm việc.

Hiện công an đang tiếp tục đấu tranh mở rộng, truy tìm tài sản và các đối tượng có liên quan, qua đó củng cố chứng cứ để khởi tố vụ án, khởi tố bị can theo quy định của pháp luật.

Nóng: Đã bắt được nhóm đối tượng trộm 130 điện thoại ở Đà Nẵng trong đêm mưa ngập lịch sử Lợi dụng lúc chủ nhà cho vào tá túc lúc trời mưa bão, nhóm đối tượng đã ăn trộm 130 điện thoại di động, thiệt hại cả tỷ đồng cho gia chủ.

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