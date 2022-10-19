Nỗi đau của cha mẹ bé gái bị sát hại thương tâm tại Nhật: Cuộc sống ‘nơm nớp lo sợ’ vì hung thủ sớm được trả tự do, bi kịch vẫn chưa nguôi ngoai

Xã hội 19/10/2022 11:59

Trong hành trình suốt 6 năm đòi lại công bằng cho con - bé Nhật Linh bị kẻ thủ ác ra tay nhẫn tâm và mất tính người vẫn còn là nỗi đau chưa thể nguôi ngoai của gia đình chị Nguyên và anh Hào cho đến hiện nay.

Người ta thường nói rằng, thời gian sẽ giúp làm nguôi ngoai đi vết thương lòng nhưng đối với gia đình bé Nhật Linh, nó chỉ càng khoét sâu nỗi đau đớn mà gia đình phải gánh chịu. Đến nay, sau 6 năm, nỗi đau và sự sợ hãi còn nhân lên gấp bội vì kẻ thủ ác còn có thể được ra tù sớm.

Mới đây, chia sẻ thông tin với Báo Dân Việt, chị Nguyễn Thị Nguyên, mẹ của bé Nhật Linh trong vụ án gây chấn động Việt Nam và Nhật Bản cách đây gần 6 năm cho hay, bi kịch xảy đến với gia đình vào thời điểm ấy khiến họ không bao giờ quên được.

Nỗi đau của cha mẹ bé gái bị sát hại thương tâm tại Nhật: Cuộc sống ‘nơm nớp lo sợ’ vì hung thủ sớm được trả tự do, bi kịch vẫn chưa nguôi ngoai - Ảnh 1

 

Nỗi đau của cha mẹ bé gái bị sát hại thương tâm tại Nhật: Cuộc sống ‘nơm nớp lo sợ’ vì hung thủ sớm được trả tự do, bi kịch vẫn chưa nguôi ngoai - Ảnh 2
Kẻ thủ ác che giấu tội. Ảnh: Dân Việt 

Tưởng chừng sau khi bắt được hung thủ, gia đình sẽ yên lòng phần nào thế nhưng thực tế gần 6 năm qua vợ chồng chị Nguyên chưa ngày nào được nở nụ cười trọn vẹn. Sau khi bị bắt, Shibuya kiên quyết giữ im lặng và không nhận tội, gây cản trở trong quá trình điều tra.

Vào thời điểm đó, bố của bé đều đặn mỗi sáng ra ga tàu điện ngầm để xin chữ ký kêu gọi tòa án xét xử Shibuya với mức án cao nhất là tử hình, anh đã thu nhập được hơn 1,1 triệu chữ ký đến từ Nhật Bản, Việt Nam và một số nơi khác. Tuy nhiên, vào đầu tháng 4/2021, các công tố viên Tokyo đã quyết định không đề nghị Tòa án Tối cao xem xét lại vụ án này, bị cáo Shibuya được giữ nguyên tội danh với bản án chung thân. “Ở Nhật nếu cải tạo tốt vẫn có thể sớm ra tù trở về nhà” - chị Nguyên cho hay.

Nỗi đau của cha mẹ bé gái bị sát hại thương tâm tại Nhật: Cuộc sống ‘nơm nớp lo sợ’ vì hung thủ sớm được trả tự do, bi kịch vẫn chưa nguôi ngoai - Ảnh 3

 

Nỗi đau của cha mẹ bé gái bị sát hại thương tâm tại Nhật: Cuộc sống ‘nơm nớp lo sợ’ vì hung thủ sớm được trả tự do, bi kịch vẫn chưa nguôi ngoai - Ảnh 4
Bé gái bị sát hại. Ảnh: Internet

Cũng theo chia sẻ, hiện tại gia đình vẫn đang kiện về dân sự, còn án hình sự đã kết thúc với bản án vô thời hạn dành cho hung thủ. Kể từ sau thời điểm được phán xử và bồi thường 70 triệu yên, tương đương 10 tỷ đồng Việt Nam, tuy nhiên, gia đình vẫn chưa nhận được bất cứ khoản bồi thường nào từ người này. Đối tượng có một căn nhà cho thuê nhưng đang thế chấp ngân hàng, 40 triệu yên, buộc gia đình phải hoàn tất số tiền này nếu muốn phát mãi toà nhà trên.

Nỗi đau của cha mẹ bé gái bị sát hại thương tâm tại Nhật: Cuộc sống ‘nơm nớp lo sợ’ vì hung thủ sớm được trả tự do, bi kịch vẫn chưa nguôi ngoai - Ảnh 5

Tòa nhà của hung thủ. Ảnh: Dân Việt

Theo đó, gia đình đã cầm cố hết tài sản, nhà cửa ở Việt Nam để tham gia đấu giá. Cả nhà cũng đang cố gắng xoay sở tiền bạc mà không nhờ thêm sự giúp đỡ để theo đuổi vụ việc tới cùng nhằm đòi lại công bằng cho con.

“Nếu không phát mãi, hung thủ vẫn còn tiền và khi ra tù vẫn còn nhà để về sống ngang nhiên” - chị Nguyên cho hay. Trong gần 6 năm qua, gia đình đã phải long đong hết cấp này đến cấp khác, vừa mất con vừa mất của, công sức", chị Nguyên nói.

Nỗi đau của cha mẹ bé gái bị sát hại thương tâm tại Nhật: Cuộc sống ‘nơm nớp lo sợ’ vì hung thủ sớm được trả tự do, bi kịch vẫn chưa nguôi ngoai - Ảnh 6
Gia đình luôn lo lắng cho những đứa con của họ. Ảnh: Dân Việt

Hiện nay, gia đình vẫn đang nuôi những đứa con nhỏ, ngày đêm chúng nhớ về người chị xấu số, thắp những nén hương hay chia những phần ăn ngon đặt lên bàn thờ cho chị. Tại nơi mà bé Nhật Linh sinh sống, tất cả mọi người đều nhớ thương em, hàng năm cứ mỗi dịp sinh nhật hoặc ngày giỗ các thầy cô và bạn bè của Nhật Linh đều đến thắp hương cho con.

Ngoài ra, từ ngày Linh mất, vợ chồng chị luôn theo sát các con. Đi học anh chị cũng đưa đón chứ không để con đi một mình. “Đau đớn không thể nói hết bằng lời” - chị Nguyên tâm sự.

Theo thông tin từ Báo VnExpress  Báo Người Lao Động về vụ việc thương tâm xảy ra trước đó vào thời điểm ngày 24/3/2017, bé Nhật Linh đến trường đi học ở thành phố Matsudo, tỉnh Chiba nhưng sau đó đã mất tích. Vào ngày 14/4, cảnh sát Nhật Bản đã bắt được nghi phạm giết hại bé Nhật Linh nhờ vào các dấu vết được tìm thấy trên xe hơi của hắn. Danh tính nghi phạm được xác định là Yasumasa Shibuya, 45 tuổi, là Hội trưởng hội phụ huynh ở trường Mutsumi Daini, nơi bé Linh đang theo học.

Kết quả khám nghiệm tử thi ban đầu cho thấy, nạn nhân có thể bị sát hại vào khoảng thời gian từ sáng ngày 24/3 đến đêm ngày 25/3. Nguyên nhân gây tử vong là bị siết cổ và nạn nhân có dấu hiệu bị xâm hại tình dục. Được biết, nơi phát hiện thi thể nạn nhân nằm cách địa điểm người ta nhìn thấy bé Nhật Linh lần cuối khoảng 10km.

Theo cảnh sát, nhiều khả năng em bị bắt cóc trên đường đi học và bị sát hại ngay sau đó. Shibuya sau đó bóp cổ khiến Linh tử vong rồi bỏ lại thi thể em trong tình trạng không mảnh vải che thân bên một con kênh ở thành phố Abiko. Vụ việc đã gây rúng động truyền thông và dư luận Nhật Bản cũng như Việt Nam lúc bấy giờ. Ai cùng bày tỏ sự căm phẫn trước thái độ máu lạnh của kẻ thủ ác. Tất cả đều mong đòi lại công lý và nguyện vọng chính đáng từ phía gia đình vì một cuộc sống văn minh, những em bé khác được sống an toàn.

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