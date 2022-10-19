Lộ diện hung thủ 16 tuổi sát hại nạn nhân trong chòi rẫy ở Đắk Lắk và lời khai khiến ai cũng hoảng sợ

Xã hội 19/10/2022 10:40

Hành vi ra tay của đối tượng là vô cùng hung bạo và tàn nhẫn. Theo cơ quan cảnh sát, thông tin về người đàn ông tử vong trong chòi rẫy ở Đắk Lắk với nhiều vết chém trên cơ thể là vụ án đặc biệt nghiêm trọng.

Thông tin từ Báo Dân Trí trước đó, chiều 18/10, hơn 100 chiến sĩ công an truy bắt đối tượng về hành vi giết người, lấy tài sản của nạn nhân rồi bỏ trốn. Đại tá Nguyễn Văn Bôn - Phó Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk - cho biết Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh phối hợp với Công an TP Buôn Ma Thuột và Công an huyện Buôn Đôn để tìm và bắt giữ đối tượng gây ra vụ án mạng có tính chất nguy hiểm này.

Lộ diện hung thủ 16 tuổi sát hại nạn nhân trong chòi rẫy ở Đắk Lắk và lời khai khiến ai cũng hoảng sợ - Ảnh 1
Đối tượng bị bắt giữ. Ảnh: Dân Trí

Theo thông tin từ Báo VietNamNet, đối tượng sau đó bị bắt giữ là Y Wiêt K. (16 tuổi, ngụ xã Ea Nuôl, huyện Buôn Đôn), công an đã bắt đối tượng này khi y đang lẩn trốn tại địa bàn xã Krông Na (huyện Buôn Đôn).

Tại cơ quan công an, bước đầu Y Wiêt K. khai nhận vào tối 15/10, Y Wiêt K. đến đòi tiền mà ông Y.K.B. nợ mình nên hai bên xảy ra mâu thuẫn. Tức giận, đối tượng đã lấy dao chém nạn nhân tử vong.

Lộ diện hung thủ 16 tuổi sát hại nạn nhân trong chòi rẫy ở Đắk Lắk và lời khai khiến ai cũng hoảng sợ - Ảnh 2

 

Lộ diện hung thủ 16 tuổi sát hại nạn nhân trong chòi rẫy ở Đắk Lắk và lời khai khiến ai cũng hoảng sợ - Ảnh 3
Hiện trường vụ án. Ảnh: VietNamNet

Sau khi gây án, đối tượng lấy xe máy và điện thoại của nạn nhân rồi bỏ trốn khỏi hiện trường, đưa chiếc xe máy của ông Y.K.B vào khu vực suối cất giấu.

Thời điểm trước đó, khoảng 14h chiều 17/10, người thân đi vào rẫy nhưng không thấy ông Y.K.B. đâu. Sau khi gọi mãi không thấy, người thân vào trong chòi thì phát hiện ông Y.K.B. đã tử vong, trên lưng có nhiều vết chém. Vụ việc được trình báo chính quyền địa phương và cơ quan công an.

Theo Phó GĐ Công an tỉnh, đây chỉ là lời khai ban đầu của đối tượng. Hiện cơ quan công an đang tiếp tục điều tra, làm rõ; đồng thời thu giữ vật chứng có liên quan đến vụ án.

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Sáng 18/10, cơ quan điều tra vừa hoàn tất khám nghiệm tử thi một người tử vong trong chòi rẫy cà phê.

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