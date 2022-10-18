Vụ nữ sinh bị bạn trai dùng dao gọt hoa quả đâm nhiều nhát vào bạn gái rồi tự tử nhưng không thành vừa được công an khởi tố, bắt tạm giam đối tượng.

Nam thanh niên 19 tuổi đã có hành động dã man với bạn gái khi xảy ra mâu thuẫn tình cảm. Theo thông tin từ VietNamNet trước đó, xuất phát từ nguyên nhân liên quan đến tình cảm với Nguyễn Thị H. (SN 2003, trú tại huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng; là sinh viên năm thứ 2 của Trường ĐH Kinh tế và Quản trị kinh doanh Thái Nguyên), nghi phạm Lương Xuân Bình từ Bắc Giang lên gặp H. tại phòng trọ của bạn gái ở phường Tân Thịnh, TP Thái Nguyên.

Tại đây, sau 20 phút trò chuyện, nghi phạm Bình đã chốt cửa phòng và dùng dao nhọn (loại dao gọt hoa quả) đâm nhiều nhát vào người nữ sinh H. khiến nạn nhân bị thương nặng. Ngay sau đó, nghi phạm Bình dùng một con dao khác tự cứa vào cổ mình nhưng chỉ bị thương nhẹ.

Khu phòng trọ nơi xảy ra vụ án. Ảnh: Người Lao Động

Theo thông tin từ Báo Người Lao Động, nhận tin báo, Công an TP Thái Nguyên đã cử đội nghiệp vụ phối hợp với Công an phường Tân Thịnh đến hiện trường để điều tra, xác minh vụ việc, đồng thời đưa chị H. đến bệnh viện cấp cứu.

Ngày 18-10, tin từ Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Thái Nguyên (tỉnh Thái Nguyên) vừa khởi tố bị can và Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Lương Xuân Bình (SN 2003, trú tại huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang) để điều tra về tội "Giết người".

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