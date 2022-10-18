Sáng 18/10, cơ quan điều tra vừa hoàn tất khám nghiệm tử thi một người tử vong trong chòi rẫy cà phê.
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Theo đó, vào tối 17/10, người dân bàng hoàng thông tin một người tử vong khi ở một mình trong rẫy cà phê, trên người có nhiều vết chém.
Vào thời điểm trên, theo thông tin từ Zing News cho hay, gia đình gọi mãi không thấy ông Y.K. trả lời. Khi vào trong chòi, người cháu tá hỏa phát hiện ông Y.K tử vong, trên lưng có nhiều vết thương do hung khí sắc nhọn gây nên, xung quanh máu chảy lênh láng.
Cụ thể, nạn nhân được xác định là ông Y.K. (SN 1972, trú tại Buôn Buôr, xã Hòa Xuân, TP Buôn Ma Thuột). Ông Y.K. thường ở một mình trong rẫy.
Cũng theo thông tin từ VietNamNet, ngay sau đó, người dân trình báo sự việc cho chính quyền địa phương và cơ quan công an.
Nhận được tin báo, cơ quan chức năng đã vào cuộc, khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để làm rõ nguyên nhân dẫn đến cái chết của ông Y.K.B.