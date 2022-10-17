Theo thông tin mới nhất trên Báo VietNamNet, đã 3 ngày trôi qua, lực lượng chức năng huyện Hàm Thuận Nam (tỉnh Bình Thuận ) cùng nhiều người dân, gia đình vẫn đang ròng rã tìm kiếm tung tích bà Chung, mất tích khi tham quan ở núi Tà Cú từ trưa 13/10.

Được biết, ngoài lực lượng khoảng 100 người gồm cảnh sát, kiểm lâm; dân quân, nhân viên Ban Quản lý du lịch núi Tà Cú và Công an thị trấn Thuận Nam, Công an xã Tân Thuận thì sáng và trưa 15/10 có nhiều nhóm tình nguyện viên địa phương với hàng chục người cũng tham gia tìm kiếm.

Tuy nhiên, đến tối 16/10, hiện vẫn chưa tìm thấy người phụ nữ này. Công tác tìm kiếm vẫn đang được lực lượng chức năng cùng gia đình và một số nhóm người tình nguyện địa phương giúp đỡ, tuy nhiên, kết quả vẫn vô vọng.

Đặc điểm nhận dạng bà Chung. Ảnh: Giadinh.net.vn

Trước đó, vào trưa 13/10, Ban quản lý khu du lịch Tà Cú nhận được tin báo của ông Lê Văn Y (33 tuổi) về việc bà Hoàng Thị Kim Chung khi đi tham quan cùng đoàn trên núi Tà Cú bị lạc từ khoảng 12h cùng ngày, mặc dù nhiều người đã tổ chức tìm kiếm nhưng không thấy.

Theo thông tin từ Zing News người thân cho biết khi đi lạc, bà Chung mặc quần áo màu cam, khoác áo sọc caro, mang khẩu trang màu xanh, đội nón màu đỏ thẫm.

Nhiều nhóm tình nguyện hỗ trợ cùng tìm kiếm người phụ nữ mất tích. Ảnh: VietNamNet

Theo trình bày của ông Y., sáng ngày 13/10, đoàn du khách 8 người đến từ Đồng Nai đi du lịch tham quan núi Tà Cú, trong đó có bà Chung. Đến khoảng 13h cùng ngày, những người trong đoàn bày mâm cỗ, hoa quả ra cúng Phật cầu bình an, thì không thấy bà Chung.

Cơ quan chức năng cũng đã trích xuất camera ghi được hình ảnh bà Chung trước khi lên núi bằng cáp treo và sau đó mất tích, để phục vụ công tác tìm kiếm.