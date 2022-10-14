Diễn biến mới nhất về sức khỏe nghi phạm sát hại bạn gái tại tiệm spa ở Hải Dương

Xã hội 14/10/2022 09:17

Những ngày vừa qua, người dân Hải Dương không khỏi bàng hoàng khi biết được thông tin một nghi phạm nhẫn tâm sát hại bạn gái trong quan hệ tình cảm.

Sau khi ra tay đâm nhiều nhát khiến nạn nhân tử vong, người này cũng đã tự đâm ngực, cổ mình để tự sát nhưng không thành. Đối tượng Phan Trung Hòa được người dân đưa vào bệnh viện cấp cứu kịp thời.

Đến hiện tại, tình hình sức khỏe của nghi phạm cũng là những câu hỏi quan tâm của nhiều người. Cụ thể, sau khi khỏi bệnh, người này cũng sẽ phải trình diện cơ quan công an và đối mặt với án xử theo đúng pháp luật.

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Hiện trường vụ án. Ảnh: Người Lao Động

Theo thông tin từ Báo Người Lao Động mới đây, chiều 13-10 tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương, Phan Trung Hòa hiện đã qua cơn nguy kịch. Người này đang có dấu hiệu tiến triển tích cực, đối tượng hiện không phải thở máy, chỉ hỗ trợ thở bình ôxy, cơ hội sống cao. Tuy nhiên, Hòa chưa thể giao tiếp để phục vụ công tác điều tra của cơ quan công an.

Trước đó, theo thông tin từ Giadinh.net.vn, liên quan đến vụ án nói trên, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hải Dương vừa ra Quyết định khởi tố vụ án giết người xảy ra vào đêm 10/10/2022 tại cơ sở Anh spa.

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Nhiều người hiếu kỳ theo dõi vụ án. Ảnh: Giadinh.net.vn

Theo cơ quan công an, trước khi xảy ra vụ án mạng đau lòng, Phan Trung Hòa và chị L.T.N. có quan hệ tình cảm với nhau. Vì quen biết với chủ cơ sở Anh spa (có địa chỉ ngã tư Quý Cao, xã Nguyên Giáp) nên ngày 10/10, chị N. về đây chơi.

Tiếp đó, Hòa đến cơ sở này tìm bạn gái nhưng không gặp. Đến khoảng 19h tối cùng ngày, đối tượng quay lại cơ sở spa có gặp chị N. và 2 bên ngồi nói chuyện. Lúc này, Hòa mong muốn nối lại tình cảm với bạn gái nhưng chị N. không đồng ý.

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Đối tượng Phạm Trung Hòa hiện đã qua cơn nguy kịch. Ảnh: Giadinh.net.vn

Sau đó 2 người xảy ra mâu thuẫn dẫn đến lời qua tiếng lại. Trong lúc không giữ được bình tĩnh, Hòa bất ngờ cầm dao đâm nhiều nhát lên cơ thể chị N. khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Sát hại bạn gái xong, đối tượng ngồi cạnh thi thể chị N., rồi cầm dao tự đâm lên cơ thể mình. Ngay lúc này, vụ việc được mọi người phát hiện và thông báo cho cơ quan chức năng; đồng thời đối tượng Hòa được đưa đi Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương cấp cứu.

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