Xót xa hình ảnh cha mẹ nam kỹ sư mất tích mong cầu phép lành trong vụ sạt lở núi: ngóng đợi tin con mà ruột gan như đứt thành từng đoạn

Xã hội 13/10/2022 10:30

Hơn hai ngày qua, lực lượng chức năng và gia đình dốc hết mọi khả năng tìm kiếm nạn nhân là anh Nam (27 tuổi, Quảng Ngãi) nghi ngờ mất tích trong vụ sạt lở núi.

Được biết, anh Nam là kỹ sư trong công trình làm nhiệm vụ trong thời gian bất ngờ xảy ra sạt lở núi vùi lấp cả trạm điều hành, đến nay vẫn chưa có tung tích.

Theo Báo Giao Thông, tỉnh Quảng Ngãi đã huy động tổng lực các lực lượng vào cuộc để chạy đua với thời gian nhằm sớm tìm kiếm được nam kỹ sư này. Dự báo, tại địa bàn trong hai ngày tiếp theo (13 - 15/10) còn có mưa rất lớn, công tác tìm kiếm rất khó khăn. 

Xót xa hình ảnh cha mẹ nam kỹ sư mất tích mong cầu phép lành trong vụ sạt lở núi: ngóng đợi tin con mà ruột gan như đứt thành từng đoạn - Ảnh 1
Bà Phạm Thị Trung Chi quặn thắt lòng, mất ăn mất ngủ đợi con. Ảnh: Báo Giao Thông

Xót xa thay ánh mắt cha mẹ, ngóng chờ con từng giây từng phút, nỗi lòng quặn thắt không nói nên lời. Tại hiện trường gia đình, người thân và đồng nghiệp anh Nam đều dõi mắt theo lực lượng chức năng, mong từng dòng tin báo.

Bà Phạm Thị Trung Chi (mẹ anh Nam) như người mất hồn đang ngồi co ro bên cây cầu, mặc trời mưa lớn, bà vẫn ngóng chờ từng giây phút tin tức về con. Bà lẩm bẩm trong miệng hi vọng sớm được tìm thấy con trai mình, đôi khi bà òa lên khóc gọi anh. Đã nhiều giờ bà thức trắng, tình trạng mệt mỏi kèm nỗi đau mong mỏi tin tức cậu con trai duy nhất.

Xót xa hình ảnh cha mẹ nam kỹ sư mất tích mong cầu phép lành trong vụ sạt lở núi: ngóng đợi tin con mà ruột gan như đứt thành từng đoạn - Ảnh 2
Cả gia đình từng giây từng phút chờ tin tức anh Nam. Ảnh: Báo Giao Thông

Ông Nguyễn Tú (bố anh Nam) dù cố điềm tĩnh hơn, nhưng nhiều lúc như khuỵ ngã trước hiện trường tan hoang, lành ít dữ nhiều. Gia đình ông có hai con (một trai, một gái). Nam là con trai đầu, làm việc ở Nhà máy Thủy điện Kà Tinh được một năm.

Ông Tú kể, hôm đó cả nhà đang dọn cơm ăn thì nghe hung tin ập tới, lúc đầu cả nhà đều hi vọng chỉ là sự cố nhỏ và anh Nam vẫn an toàn. Nhưng rồi, chuyện ngày càng xấu đi, vợ chồng ông cơm nuốt không vô. Cả hai định đón xe lên nơi con trai làm việc, nhưng trời mưa quá to, đường xa nên cả nhà chỉ còn biết cầu trời khấn phật phù hộ cho con mình.

Xót xa hình ảnh cha mẹ nam kỹ sư mất tích mong cầu phép lành trong vụ sạt lở núi: ngóng đợi tin con mà ruột gan như đứt thành từng đoạn - Ảnh 3
Hiện trường vụ sạt lở nghiêm trọng. Ảnh: Thanh Niên

“Nghe tin con mất tích mà vợ chồng tôi như sững sờ như ngồi trên đống lửa. Đến giờ tôi vẫn nghĩ Nam đi đâu đó thôi chứ không thể như thế này”, cổ ông Tú khàn lại.

Xót xa hình ảnh cha mẹ nam kỹ sư mất tích mong cầu phép lành trong vụ sạt lở núi: ngóng đợi tin con mà ruột gan như đứt thành từng đoạn - Ảnh 4

 

Xót xa hình ảnh cha mẹ nam kỹ sư mất tích mong cầu phép lành trong vụ sạt lở núi: ngóng đợi tin con mà ruột gan như đứt thành từng đoạn - Ảnh 5
Lực lượng chức năng đang nỗ lực tìm kiếm. Ảnh: Thanh Niên

Theo thông tin từ Báo Thanh Niên trước đó, vào tối ngày 10/10, vụ sạt lở đất kinh hoàng đã san bằng mọi thứ trên đường đi của “cơn lũ đất”, trong đó trạm điều hành phát điện thủy điện Kà Tinh 1 đã bị đổ ngã. Đến ngày 11.10, trời vẫn mưa nặng hạt. Vách núi bị đổ ập xuống đường với hàng chục ngàn tấn đất đá. Nhiều bụi tre bị bùn đá cuốn trôi theo. Đất đỏ và đá cũng theo bùn đỏ chảy ngập trên cầu Kà Tinh.

Khi đang thi hành phận sự thì vách núi đổ ập xuống tỉnh lộ 622B và Trạm điều hành máy phát điện thủy điện Kà Tinh 1. Từ đó đến nay, cán bộ, nhân viên thủy điện không liên lạc được kỹ sư Nam. Chính quyền H.Trà Bồng và ngành GTVT tỉnh Quảng Ngãi đang nỗ lực phương tiện, nhân lực, bao gồm cả việc điều chó nghiệp vụ tìm kiếm nam kỹ sư và khắc phục điểm sạt lở.

Rơi nước mắt hi vọng tìm kiếm kỹ sư thủy điện mất tích do sạt lở núi nghiêm trọng và bất ngờ tại Quảng Ngãi

Rơi nước mắt hi vọng tìm kiếm kỹ sư thủy điện mất tích do sạt lở núi nghiêm trọng và bất ngờ tại Quảng Ngãi

Các lực lượng và phương tiện cơ giới ở Quảng Ngãi đang nỗ lực tìm kiếm một kĩ sư thủy điện mất tích trong quá trình làm nhiệm vụ không may gặp sạt lở núi nghiêm trọng.

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Từ khóa:   sạt lở núi Quảng Ngãi nam kỹ sư mất tích

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