Bà Phạm Thị Trung Chi (mẹ anh Nam) như người mất hồn đang ngồi co ro bên cây cầu, mặc trời mưa lớn, bà vẫn ngóng chờ từng giây phút tin tức về con. Bà lẩm bẩm trong miệng hi vọng sớm được tìm thấy con trai mình, đôi khi bà òa lên khóc gọi anh. Đã nhiều giờ bà thức trắng, tình trạng mệt mỏi kèm nỗi đau mong mỏi tin tức cậu con trai duy nhất.

Cả gia đình từng giây từng phút chờ tin tức anh Nam. Ảnh: Báo Giao Thông

Ông Nguyễn Tú (bố anh Nam) dù cố điềm tĩnh hơn, nhưng nhiều lúc như khuỵ ngã trước hiện trường tan hoang, lành ít dữ nhiều. Gia đình ông có hai con (một trai, một gái). Nam là con trai đầu, làm việc ở Nhà máy Thủy điện Kà Tinh được một năm.

Ông Tú kể, hôm đó cả nhà đang dọn cơm ăn thì nghe hung tin ập tới, lúc đầu cả nhà đều hi vọng chỉ là sự cố nhỏ và anh Nam vẫn an toàn. Nhưng rồi, chuyện ngày càng xấu đi, vợ chồng ông cơm nuốt không vô. Cả hai định đón xe lên nơi con trai làm việc, nhưng trời mưa quá to, đường xa nên cả nhà chỉ còn biết cầu trời khấn phật phù hộ cho con mình.

Hiện trường vụ sạt lở nghiêm trọng. Ảnh: Thanh Niên

“Nghe tin con mất tích mà vợ chồng tôi như sững sờ như ngồi trên đống lửa. Đến giờ tôi vẫn nghĩ Nam đi đâu đó thôi chứ không thể như thế này”, cổ ông Tú khàn lại.

Lực lượng chức năng đang nỗ lực tìm kiếm. Ảnh: Thanh Niên

Theo thông tin từ Báo Thanh Niên trước đó, vào tối ngày 10/10, vụ sạt lở đất kinh hoàng đã san bằng mọi thứ trên đường đi của “cơn lũ đất”, trong đó trạm điều hành phát điện thủy điện Kà Tinh 1 đã bị đổ ngã. Đến ngày 11.10, trời vẫn mưa nặng hạt. Vách núi bị đổ ập xuống đường với hàng chục ngàn tấn đất đá. Nhiều bụi tre bị bùn đá cuốn trôi theo. Đất đỏ và đá cũng theo bùn đỏ chảy ngập trên cầu Kà Tinh.

Khi đang thi hành phận sự thì vách núi đổ ập xuống tỉnh lộ 622B và Trạm điều hành máy phát điện thủy điện Kà Tinh 1. Từ đó đến nay, cán bộ, nhân viên thủy điện không liên lạc được kỹ sư Nam. Chính quyền H.Trà Bồng và ngành GTVT tỉnh Quảng Ngãi đang nỗ lực phương tiện, nhân lực, bao gồm cả việc điều chó nghiệp vụ tìm kiếm nam kỹ sư và khắc phục điểm sạt lở.