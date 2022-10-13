Long Biên: Cháy lớn kèm tiếng nổ to, ngọn lửa bốc cao dữ dội trong khu dân cư khiến nhiều người hoang mang: chưa ước tính thiệt hại tài sản

Ngọn lửa đỏ rực kèm theo khói đen bốc lên rất cao khiến người dân xung quanh hoảng loạn. Khi phát hiện vụ cháy, nhiều người đã hô hoán, đập cửa đang khóa chặt để gọi.

Theo thông tin từ Báo Info/VietNamNet, vào khoảng 22h ngày 12/10 một ngôi nhà được cho là sử dụng kho chứa nhiều vải và mỳ tôm thuộc tổ dân phố số 9, phường Phúc Lợi, quận Long Biên, Hà Nội bỗng bốc cháy dữ dội.

Nhận được tin báo, lực lượng cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu hộ cứu nạn (PCCC&CHCN) quận Long Biên và Đội PCCC&CHCN khu vực số 1 lập tức triển khai nhân lực cùng 5 xe chữa cháy đến hiện trường tiến hành khoanh vùng, dập lửa.

Lực lượng PCCC dập lửa. Ảnh: VTC News

Anh Nguyễn Văn Linh – nhân chứng tại hiện trường cho biết: “Đám cháy kèm theo tiếng nổ lớn, chúng tôi gọi nhau ra ngoài và gọi điện báo lực lượng PCCC. Ngôi nhà nằm ở trong ngõ sâu trong khu dân cư, lúc đầu có một chiếc ô tô ngay cạnh ngôi nhà đang cháy nên chúng tôi rất lo. Tuy nhiên, lực lượng PCCC đến kịp nên chiếc xe không bị làm sao.”

Công tác cứu hộ đám cháy rất khó khăn vì trong hẻm sâu, đông dân cư. Ảnh: Infonet

Theo VTC News, sau gần 1 tiếng tích cực thực hiện các biện pháp dập lửa, tìm kiếm cứu hộ cứu nạn, chống cháy lan, lực lượng chức năng cơ bản khống chế đám cháy. Rất may không có thiệt hại về người.

Đến hơn 0 giờ ngày 13/10, lực lượng PCCC&CHCN vẫn tổ chức dập tàn, phun nước làm mát và vận chuyển hàng hóa ra ngoài đề phòng cháy trở lại. Nguyên nhân cháy đang được cơ quan Công an xác minh./.